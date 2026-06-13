Así Fue la Inundación en el Hospital de Psiquiatría de San Fernando, en Tlalpan

Imágenes difundidas mostraron cómo los pasillos y áreas de circulación quedaron bajo el agua; pacientes que esperaban ser atendidos tuvieron que levantar los pies para no mojarse

Equipos de emergencia en el Hospital de Psiquiatría de San FernandoCamión Vactor llega al Hospital de Psiquiatría de San Fernando luego de la inundación en sus instalaciones. Foto: X @SEGIAGUA

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Inundación en el Hospital de Psiquiatría de San Fernando: pacientes levantan los pies para no mojarse. Equipos de emergencia laboraron en el lugar. Conoce más sobre esta situación.

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