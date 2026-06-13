Así Fue la Inundación en el Hospital de Psiquiatría de San Fernando, en Tlalpan

La fuerte lluvia que azotó este viernes 12 de junio al sur de la Ciudad de México, provocó afectaciones viales, caída de árboles e inmuebles anegados.

Entre ellos, el Hospital Regional de Psiquiatría 'Dr. Héctor H. Tovar Acosta', ubicado en San Fernando, en la alcaldía Tlalpan, donde los pasillos y zonas de circulación quedaron bajo el agua.

En imágenes difundidas a través de N+, se observó cómo los pasillos y áreas de espera quedaron bajo el agua, donde algunos pacientes que esperaban ser atendidos tuvieron que levantar los pies para no mojarse.

Hasta el lugar, llegaron equipos de emergencia y de Protección Civil para atender la inundación y ayudar en los trabajos para retirar el agua acumulada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias Inundan Psiquiátrico del IMSS en Tlalpan: Así Apoyan Bomberos

No reportan afectaciones mayores

A través de un comunicado en redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que depende el psiquiátrico, informó de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias.

"Derivado de las intensas lluvias registradas en la Alcaldía Tlalpan, se presentó acumulación temporal de agua en áreas de circulación del Hospital Regional de Psiquiatría 'San Fernando'", se lee en el mensaje del IMSS en X.

En el inmueble laboró personal de Conservación, Protección Civil, Limpieza e Higiene del IMSS, bajo el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) capitalina.

Los trabajos se enfocaron en el retiro inmediato del agua y la prevención de riesgos. En el sitio no se registraron personas lesionadas ni daños a la infraestructura.

¿Por qué se inundó el psiquiátrico?

Néstor del Pino, titular de la División de Protección Civil del IMSS, informó que la inundación se debió al desnivel en donde el hospital se encuentra.

"Esto provocó que el agua ingresara a la planta baja del hospital, anegando un aproximado de 20 cm en su interior. Inmediatamente, activamos los protocolos".

Los equipos hicieron labores de limpieza, desazolve de las alcantarillas del inmueble y tras varias horas de trabajo, la operación volvió a la normalidad.

"Los pacientes no se vieron afectados; están recibiendo atención oportuna y el personal médico se está dedicando a restablecer los servicios".

Con información de N+

ICM