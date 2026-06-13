Fuertes Lluvias en la CDMX Dejan al Menos 89 Árboles Caídos y 20 Encharcamientos

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó el operativo Tlaloque 2.0 para atender las afectaciones tras las lluvias de este viernes, donde el volumen de precipitación acumulado superó los 19.5 millones de metros cúbicos.

De manera coordinada, se desplegó personal de las Secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Obras y Servicios (Sobse), y de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los niveles más altos de precipitación en la Ciudad de México se registraron según informó la Segiagua en las estaciones pluviométricas de La Joya, con 57.5 milímetros (mm), en Tlalpan; San Pedro Martir, con 42.75 mm; Planta Abasolo, con 37.25 mm; en Bosque de Tlalpan, con 36.25 mm; E.P. Zacatón: 33 mm en Tlalpan y Estadio Azteca, con 46.5 mm, en Coyoacán.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, atendió la caída de 82 árboles, el retiro de un poste, 20 encharcamientos, 2 cortocircuitos y 1 lona retirada.

#AlMomento, informo el número de servicios por lluvias que hemos atendido hoy.



Recordamos a la población que pueden llamar al 911 para solicitar apoyo. Continuamos trabajando en todas las alcaldías.



82 Árboles caídos

1 Poste retirado

20 Encharcamientos

2… pic.twitter.com/sBIauz6uK9 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 13, 2026

En el corte de las 19:00 horas, las brigadas de la Segiagua habían atendido el 25% de los encharcamientos registrados en Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac.

Inundaciones

Entre las principales acciones por los servicios de emergencia laboraban en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, colonia Arenal Tepepan, donde el drenaje se vio rebasado y derivó en un encharcamiento de 250 metros de espejo por 90 centímetros de tirante.

También se reportaron afectaciones a los carriles de Anillo Periférico con dirección al oriente, donde un auto quedó varado, por lo que se solicitó la activación de la planta de bombeo que se encuentra en la zona.

También los equipos hidroneumáticos atendían el reporte de anegación en la UH RIS 1, en la avenida Insurgentes Sur, colonia Tlalcoligia, Tlalpan.

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En tanto personal de Vinculación Ciudadana de la Segiagua en coordinación con Protección Civil efectúan el censo de posibles inmuebles con afectación para ser atendidos por el Seguro Institucional de la Ciudad de México.

Por otra parte en el Hospital de Psiquiatría San Fernando del IMSS se desplegaron equipos hidroneumáticos y personal para desalojar el agua acumulada.

Con información de Bomberos y Gobierno de la CDMX

LECQ