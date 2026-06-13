Fuertes Lluvias en la CDMX Dejan al Menos 89 Árboles Caídos y 20 Encharcamientos

El volumen de precipitación acumulado por las lluvias de este viernes en la Ciudad de México superó los 19.5 millones de metros cúbicos

Un auto quedó varado en inundación, en Periférico y Viaducto Tlalpan.Foto: N+

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Lluvias intensas en CDMX superan 19.5 millones de metros cúbicos. Se despliega el operativo Tlaloque 2.0

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