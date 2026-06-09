Hallan Cuerpo Envuelto en Cobija Sobre el Libramiento Oriente de Chihuahua

Autoridades localizaron un cuerpo sin vida envuelto en una cobija a un costado del Libramiento Oriente de Chihuahua. La zona fue resguardada por corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Autoridades aseguraron la zonaFoto: N+

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Un cuerpo envuelto en cobija fue hallado en el Libramiento Oriente de Chihuahua. Las investigaciones continúan. Infórmate sobre los avances del caso.

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