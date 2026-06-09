Hallan Cuerpo Envuelto en Cobija Sobre el Libramiento Oriente de Chihuahua

Una intensa movilización policiaca de corporaciones de los tres niveles de gobierno se registró la tarde de este lunes sobre el Libramiento Oriente de Chihuahua, luego del hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de la cinta asfáltica.

El reporte fue atendido alrededor de la 1:15 de la tarde en el kilómetro 14 de dicha vialidad, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) arribaron como primeros respondientes y confirmaron la localización de la víctima.

La zona fue acordonada para preservar la escena mientras agentes ministeriales y personal de criminalística iniciaban las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información oficial, el cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija y presuntamente habría sido arrojado a un costado de la carretera.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado características de la víctima ni información sobre posibles responsables.

Guardia Nacional y Fiscalía realizaron operativo en el Libramiento Oriente

En el lugar participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de Servicios Periciales y efectivos de la Guardia Nacional, quienes implementaron labores de abanderamiento y control vehicular para evitar accidentes en la zona.

La movilización llamó la atención de automovilistas que transitaban por el sector, muchos de los cuales disminuían la velocidad para observar el operativo.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones correspondientes, donde se llevarán a cabo las necropsias e investigaciones para determinar la identidad de la víctima y esclarecer el caso.