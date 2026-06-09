Secretario de Guerra de EUA Visitará la Base de Guantánamo en Medio de Tensiones con Cuba

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, viajará este miércoles 10 de junio 2026, a la base militar de Guantánamo, Cuba. A través de un comunicado, el Pentágono señaló que el funcionario se reunirá con las tropas estadounidenses apostadas en la isla caribeña.

Este año, las tensiones entre Cuba y el gobierno de Trump han aumentado tras el cerco petrolero y los cargos imputados a Raúl Castro.

Miguel Díaz-Canel ha denunciado que Estados Unidos contempla un estallido social, una crisis económica o una acción militar en la isla.

Pete Hegseth vuelve a visitar Guantánamo

El Departamento de Guerra anunció que Pete Hegseth visitará la base militar de Guantánamo. En 2025, el funcionario visitó la base, en el marco de las nuevas políticas migratorias de Donald Trump. En aquella ocasión, el secretario aseguró que Guantánamo era “la primera línea de la guerra” en contra de la migración.

El gobierno de Donald Trump intentó impulsar un centro de detenciones a migrantes en la base militar. Aunque se anticipó que albergaría a 30 mil personas, en mayo del 2026 solo tendría 6 detenidos.

A mediados del 2025, organizaciones de derechos humanos denunciaron tratos crueles a los migrantes trasladados a la base. Human Rights Watch presentó un informe donde señaló que los migrantes entrevistados no fueron informados sobre el traslado a Cuba y fueron sometidos a condiciones insalubres.

Ahora, Pete Hegseth se reunirá con las tropas estadounidenses ubicadas en la isla. Según señaló el Pentágono, también vistará Tampa, en Florida, ‌donde se ubica la sede del Mando Central del Ejército de los Estados Unidos. Desde este centro se supervisa ‌a ⁠los soldados apostados en Oriente Medio, lo que incluye a aquellos involucrados en el ‌conflicto con Irán.

Secretario de Guerra visita Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

La vista de Pete Hegseth a Guantánamo también coincide con las recientes tensiones entre Estados Unidos y La Habana. A principios de año, Donald Trump impuso un cerco petrolero que agravó la crisis energética de Cuba.

Posteriormente, tras la reunión del director de la CIA con funcionarios cubanos, el gobierno estadounidense presentó cargos contra Raúl Castro, expresidente y líder de la revolución cubana. El actual mandatario Miguel Díaz-Canel ha señalado que Estados Unidos contempla tres escenarios para desestabilizar al régimen comunista: un estallido social, una crisis económica y una intervención militar.

Con información de EFE y Reuters