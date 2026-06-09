Secretario de Guerra de EUA Visitará la Base de Guantánamo en Medio de Tensiones con Cuba

Pete Hegseth, titular del Pentágono, se reunirá con las tropas estadounidenses de la base militar de Guantánamo, Cuba

Pete Hegseth, secretario del PentágonoPete Hegseth, secretario del Pentágono, visitará Guantánamo, Cuba. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Visita de Pete Hegseth a Guantánamo: ¿Un paso más hacia la desestabilización de Cuba? Descubre el contexto detrás de esta reunión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+