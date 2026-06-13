Muere en Ataque Armado un Estudiante de Odontología de la UPAEP en Morelos

Un estudiante de la UPAEP falleció en un ataque armado en el estado de Morelos, según indicó la universidad este viernes 12 de junio.

La institución educativa indicó en sus redes sociales que recibían con dolor, la noticia del asesinato de su estudiante Oscar Javier Ortíz Figueroa, luego de ser víctima de un ataque.

“Con dolor y consternación, hemos recibido la noticia del asesinato de nuestro estudiante de la Licenciatura en Odontología, Oscar Javier Figueroa, ocurrido en el Estado de Morelos, tras haber sido víctima de un ataque con arma de fuego”

Exige justicia

Externó su solidaridad con su familia y seres queridos.

Además, expresó que deplora todo acto de violencia y exigió justicia ante este hecho.

“Desde la UPAEP deploramos todo acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las personas. Exigimos justicia y nos sentimos llamados a renovar nuestro compromiso con la construcción de una cultura de justicia y paz”

La UPAEP no dio más detalles sobre la fecha de los hechos, ni las circunstancias.

Con información de UPAEP

LECQ