Muere en Ataque Armado un Estudiante de Odontología de la UPAEP en Morelos

La universidad confirmó este viernes la noticia del fallecimiento del alumno, lamentó y condenó el hecho y exigió justicia

Un casquillo percutido en el suelo.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tragedia en Morelos: UPAEP lamenta la pérdida de Oscar Javier Ortíz, estudiante de Odontología, víctima de un ataque armado.

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