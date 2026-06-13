Asesinan a Mujer en la Colonia Infonavit Barrancos en Culiacán, Sinaloa

Una mujer identificada como Paola fue asesinada a balazos durante la noche de este viernes, cuando se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.

El hecho se registró sobre la calle Municipio Libre, entre las calles Dunas y Coníferas, y la Calzada de los Empaques, justo frente a las instalaciones de una escuela secundaria.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el atentado ocurrió alrededor de las 8:10 de la noche. Minutos después arribaron al lugar elementos del Grupo Interinstitucional de los tres niveles de gobierno para atender el reporte.

Al llegar al sitio, los agentes localizaron a una mujer sin vida con impactos de arma de fuego.

Investigan muerte de mujer en Culiacán

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.