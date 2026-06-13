Asesinan a Mujer en la Colonia Infonavit Barrancos en Culiacán, Sinaloa

Paola fue asesinada a balazos durante la noche de este viernes, cuando se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.

Asesinan a mujer en la colonia Infonavit Barrancos, en CuliacánFoto: N+

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Culiacán: Paola, víctima de feminicidio en Infonavit Barrancos. El ataque ocurrió frente a una escuela, desatando una investigación urgente.

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Asesinan a Mujer en la Colonia Infonavit Barrancos en Culiacán