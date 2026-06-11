Localizan con Vida a Creadores de Contenido Reportados como Desaparecidos en Sinaloa

Se reportó este día la localización de los seis creadores de contenido con reporte de desaparición en Sinaloa. Autoridades informaron que se encuentran bien de salud y bajo resguardo.

Localizan con vida a los 6 creadores de contenido reportados como desaparecidos en SinaloaFoto: Seguridad Pública Sinaloa

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Seis creadores de contenido reportados como desaparecidos en Sinaloa fueron encontrados con vida. La SSPC confirma que están a salvo y con sus familias. Conoce más sobre este caso.

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