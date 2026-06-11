Localizan con Vida a Creadores de Contenido Reportados como Desaparecidos en Sinaloa

En Sinaloa, se informó la localización con vida de seis personas del sexo masculino que contaban con reporte de desaparición en el sur del estado. Este hecho ocurrió la madrugada de este jueves 11 de junio.

Se informó que los 6 creadores de contenido fueron reportados como desaparecidos el pasado miércoles 10 de junio. Son originarios de Nayarit, se trasladaban con dirección a la ciudad de Mazatlán, pero al ingresar al estado de Sinaloa, su familiares perdieron todo contacto.

Según datos compartidos por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, localización fue realizada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y se dio a conocer que se les brindó auxilio, acompañamiento y escolta de seguridad.

La #SSPSinaloa informa que este jueves 11 de junio de 2026 fueron localizadas con vida seis personas del sexo masculino que contaban con reporte de desaparición en el sur del estado. La localización fue realizada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/B8cEB3GbMe — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 11, 2026

Los creadores fueron localizados en un punto de control

Tras recibirse el reporte de desaparición de este grupo de personas, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo de búsqueda y rescate. Como resultado de esta movilización, durante la madrugada de este jueves las seis personas fueron localizadas en un punto de control provisional preventivo sobre la Carretera Federal 15.

El reporte de hechos de la autoridad señala que los afectados, fueron identificados como creadores de contenido para redes sociales, arribaron al punto de control a bordo de un vehículo con características coincidentes con las reportadas en una denuncia previa de desaparición.

Luego de confirmar que las seis personas se encontraban estables fisicamente, los elementos policíacos se encargaron de brindarles asistencia, protección y acompañamiento hasta el puerto de Mazatlán su punto destino de viaje. Actualmente, todas se encuentran bajo el resguardo de sus familiares.