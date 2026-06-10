¿Quién Era Grecia Gallardo, Atleta que Murió al Quedar en Medio de Balacera en Sinaloa?

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, una atleta de 14 años de edad, fue asesinada durante un enfrentamiento armado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa; su tío la llevaba de urgencia al hospital.

La muerte de la adolescente junto a su tío ha conmocionado a toda la entidad, ya que quedaron en medio de una balacera entre presuntos integrantes del crimen organizado, quienes mantienen una violenta disputa en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron cuando sus tíos, Yessica y Ramiro, trasladaban a Grecia al hospital IMSS-Bienestar local, debido a que fue picada por un alacrán. La premura por llegar de inmediato a la clínica más cercana para que la atendieran los llevó a abordar una motocicleta para hacerlo lo antes posible.

A través de redes sociales, se dio a conocer el video del momento exacto en el que la atleta y sus tíos quedaron en medio del fuego cruzado. En las imágenes se ve cómo la motocicleta pasa por el lugar del enfrentamiento; pronto los tripulantes caen al piso mientras las detonaciones no cesan.

Una vez que la balacera se detuvo, los vecinos salieron a verificar la situación y hallaron a las tres personas lesionadas Pidieron ayuda a los servicios de emergencias para tratar de ayudarlos; no obstante, en el lugar confirmaron la muerte de Grecia, de tan solo 14 años de edad.

Mientras que sus tíos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital. “No me quiero morir, tengo un hijo chiquito”, suplicaba su tía Yessica Siboney, quien se recupera de las lesiones.

Más tarde se confirmó el fallecimiento de Ramiro Arturo Ramiro Quintero Ortega, de 40 años de edad, tío de Grecia.

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¿Quién era Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa?

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa tenía 14 años de edad y era conocida en Escuinapa por ser una gran atleta.

La adolescente era integrante del equipo de atletismo de Deporte Adaptado de Escuinapa, Sinaloa, pero su especialidad era el lanzamiento de disco y bala.

Era considerada una gran promesa para el deporte; según medios locales, en 2025 obtuvo el cuarto lugar estatal en ambas disciplinas y su preparación era constante para lograr nuevas oportunidades en competencias. También se alistaba para tener su fiesta de 15 años.

Sus compañeros y seres queridos lamentaron su muerte. El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE) envió un mensaje de solidaridad ante la irreparable pérdida a sus familiares.

“Con profundo pesar despedimos a Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, destacada parapanadeportista sinaloense, cuyo legado de esfuerzo, valentía y superación permanecerá por siempre en la familia deportiva de Sinaloa”, afirmó.

Asimismo, aseguró que su ejemplo dentro y fuera del deporte será la inspiración para nuevas generaciones de atletas.

Tío también era atleta

Ramiro Arturo Ramiro Quintero Ortega, tío de Grecia, también era un atleta reconocido en su comunidad. “Mito”, como le decían de cariño, trabajaba en el Instituto Municipal del Deporte de Escuinapa (IMDEE).

Además, es recordado por su trayectoria como pitcher y promotor del deporte en la entidad.

“Dejaron una huella imborrable en el deporte escuinapense (...) Su legado permanecerá vivo en cada atleta, entrenador, familiar y amigo que hoy los recuerda con cariño y admiración”, afirmó el IMDEE.

El Instituto confirmó que realizarán un homenaje póstumo en el Estadio de Béisbol Municipal “Juan José Hernández”, ubicado en Escuinapa, Sinaloa, este miércoles 10 de junio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la detención de las personas involucradas en el ataque armado que terminó con la vida de los atletas.

EPP