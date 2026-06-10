¿Quién Era Grecia Gallardo, Atleta que Murió al Quedar en Medio de Balacera en Sinaloa?

La atleta de 14 años de edad perdió la vida en medio de un enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa

Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa murió al quedar en medio de un ataque armado en SinaloaFoto: Especial
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