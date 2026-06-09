Balacera en Tianguis de Cuautitlán Izcalli, en Edomex, Deja un Muerto

Una balacera en un tianguis de la avenida de Nopaltepec provocó pánico en el municipio mexiquense

La balacera ocurrió en un tianguis en la zona de NopaltepecFoto: Izcalli Comunica
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