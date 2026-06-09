Balacera en Tianguis de Cuautitlán Izcalli, en Edomex, Deja un Muerto

Una balacera ocurrida este martes 9 de junio de 2026 en un tianguis del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, provocó pánico entre visitantes y comerciantes; hay una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencias fueron alertados por detonaciones de arma de fuego en un mercado popular ubicado en la avenida Nopaltepec, por lo que de inmediato acudieron al lugar.

En el sitio, los policías estatales y municipales encontraron a un hombre inconsciente, así que de inmediato solicitaron el apoyo de una ambulancia para brindarle atención médica de urgencia.

¿Cómo ocurrió la balacera en el tianguis de Cuautitlán Izcalli?

Los servicios de emergencias proporcionaron la ayuda al hombre herido, sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida.

Los testigos relataron a las autoridades que la balacera en el tianguis ocurrió cuando la vendimia se realizaba de manera cotidiana en el fraccionamiento San Antonio, cuando de repente comenzó el pánico.

Según datos preliminares, la víctima, de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba acompañada de una mujer que se identificó como su esposa. La pareja caminaba cuando fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones.

Las personas que se encontraban en el tianguis de inmediato buscaron refugio y otras llamaron de inmediato a las autoridades. La zona permaneció resguardada por la policía local y de Cuautitlán Izcalli, así como por agentes de la Guardia Nacional (GN).

Debido a las maniobras para llevar a cabo las diligencias por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), como la toma de muestras e datos de prueba que sirvan en el esclarecimiento del caso, así como en el levantamiento del cuerpo, se registró intensa carga vial en las inmediaciones del tianguis de la avenida Nopaltepec.

EPP