Balacera en Cuautitlán Izcalli: Operativo para Detener a Homicida Deja 2 Muertos en Edomex

Un operativo para detener a un homicida terminó en balacera en la Unidad Habitacional Hacienda del Parque, en Cuautitlán Izcalli, Edomex; así ocurrió el ataque

El operativo para detener a un homicida dejó dos muertos en Cuautitlán Izcalli, EdomexFoto: Redes Sociales

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Balacera en Edomex: operativo para capturar a un homicida deja dos muertos en Cuautitlán Izcalli. Conoce los detalles de este impactante suceso.

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