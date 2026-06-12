Balacera en Cuautitlán Izcalli: Operativo para Detener a Homicida Deja 2 Muertos en Edomex

Un operativo para detener a un homicida terminó en balacera en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex; hay dos personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde en la Unidad Habitacional Hacienda del Parque, cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llegaron a las inmediaciones para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un sospechoso.

Una vez que ingresaron al edificio 391 donde efectuarían el mandamiento judicial, los elementos ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, fueron agredidos.

¿Cómo ocurrió la balacera en el operativo en Cuautitlán Izcalli?

El personal de investigación fue atacado a balazos cuando el sujeto intentó evadir su captura. Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los oficiales y a los vecinos que se encontraban en la zona.

“Ante la agresión, elementos de la Policía de Investigación de esta institución repelieron el ataque en legítimo uso de la fuerza”, afirmó la Fiscalía Edomex.

Durante la balacera de hoy en Cuautitlán Izcalli, perdió la vida el agente de investigación, Víctor Manuel Lugo.

“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro compañero”, compartió la autoridad.

Asimismo, confirmó que el otro fallecimiento corresponde al agresor, quien fue abatido cuando repelieron la agresión.

"Con valentía y el legítimo uso de la fuerza, nuestro compañero (Víctor) repelió la agresión con lo que logró abatir a su agresor y proteger a los elementos que lo acompañaban", puntualizó.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Fiscalía, con la finalidad de que los servicios periciales llevaran a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos.

También se desplegó un fuerte operativo en los alrededores de la Unidad Habitacional Niños Héroes, lo que causó gran asombro entre los vecinos, quienes disfrutaban de la inauguración del Mundial 2026.

EPP