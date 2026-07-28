Reducción Histórica de Homicidios en CDMX; También Disminuyen Feminicidios

Este martes, 28 de julio de 2026, la fiscal de la Cuidad de México (CDMX), Bertha Alcalde Luján, presentó el avance en el combate al homicidio y feminicidio, como parte del Informe Mensual: Transformación y Resultados.

La fiscal Alcalde Luján informó que en lo que va del año, con corte al 26 de julio, hay una tendencia sostenida a la baja en homicidios, que pasó de 4.02 casos diarios en 2019 a 2.09 en 2026, es decir, la cifra más baja en los últimos 7 años, lo que representa un 48% menos respecto de 2019 y del 13.3% a la baja en comparación con 2024.

"Hoy en día tenemos un promedio de 2.09 homicidios que se cometen todavía diario en la Ciudad de México, es el número más bajo que tenemos histórico desde antes del 2019, aquí incluimos datos del 2019, pero como en estos años 2.09 es el promedio más bajo de homicidios que se ha presentado en la ciudad desde este año", indicó la fiscal de la CDMX.

La funcionaria indicó que lo que va en aumento son las órdenes de aprehensión cumplimentadas por homicidio doloso, 236% más que en 2019 y 26.5% más que en 2024. Del 1 de enero al 15 de julio de 2026 se ejecutaron otras 428.

Feminicidios, a la baja en CDMX

En cuanto a los feminicidios, la fiscal Bertha Alcalde dijo que hay una reducción del 38.9% en comparación con 2019 y del 35.3% en comparación con 2024. En 2025, fueron judicializadas 42 de 44, es decir el 95%. Mientras que en 2026, al corte del 26 de julio, 23 de las 24 investigaciones iniciadas ya fueron judicializadas, lo que representa el 96%.

Con información de N+

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