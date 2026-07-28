Homicidios

Reducción Histórica de Homicidios en CDMX; También Disminuyen Feminicidios

La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde, informó que hay una reducción histórica de homicidios en la capital del país

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la CDMXBertha Alcalde Luján, fiscal de la CDMX. Foto: X @FiscaliaCDMX

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La fiscal de CDMX, Bertha Alcalde, reporta la cifra más baja de homicidios en 7 años. ¿Qué medidas llevaron a esta histórica reducción? Infórmate aquí.

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