Guido Pizarro Renuncia al Club Tigres: ¿Quién Es el Nuevo Director Técnico?
Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales
Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales
El Club Tigres anunció hoy, 28 de julio de 2026, que Guido Pizarro renunció como director técnico; aquí te decimos quién sustituirá al entrenador argentino.
En un comunicado, Club Tigres detalló que “Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales”.
Ante tal decisión, el Club Tigres reveló que Hernán Elizondo, técnico de la Sub 21, asumirá el cargo de director técnico, de forma interina.
Comunicado Oficial, Guido Pizarro.— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 28, 2026
📰 Nota completa: https://t.co/OryYdR8JmX pic.twitter.com/IvUYkFodLB
Información en desarrollo…