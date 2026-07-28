Futbol

Guido Pizarro Renuncia al Club Tigres: ¿Quién Es el Nuevo Director Técnico?

Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales

Guido Pizarro, director técnico de TigresGuido Pizarro, ahora exdirector técnico de Tigres. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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