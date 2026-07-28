¿Cuándo Juega México vs Guatemala Sub 20 en el Premundial 2026? Fecha del Partido de Concacaf

La Selección Mexicana buscará terminar perfecto la Fase de Grupos del Campeonato de la Concacaf, y para que no te pierdas el partido, acá te decimos cuándo juega México vs Guatemala Sub 20, en el Premundial 2026.

El combinado azteca llega invicto y como líder del Grupo B a su tercer partido del torneo, luego de debutar goleando 3-0 a Antigua y Barbuda, y vencer 2-0 a Costa Rica en el segundo juego, por lo que ya aseguró su boleto a los Cuartos de Final.