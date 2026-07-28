Futbol

¿Cuándo Juega México vs Guatemala Sub 20 en el Premundial 2026? Fecha del Partido de Concacaf

Prepara tu agenda. Checa cuándo juega la Selección Mexicana Sub 20 contra Guatemala, el tercer partido del Premundial de Concacaf 2026

Conoce Cuándo Juega México vs Guatemala Sub 20 en el Premundial 2026Santiago Sandoval festeja gol con la Selección Mexicana Sub 20. Foto: Cuartoscuro

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