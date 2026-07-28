¿Cuándo Juega México vs Guatemala Sub 20 en el Premundial 2026? Fecha del Partido de Concacaf

La Selección Mexicana buscará terminar perfecto la Fase de Grupos del Campeonato de la Concacaf, y para que no te pierdas el partido, acá te decimos cuándo juega México vs Guatemala Sub 20, en el Premundial 2026.
¿Cuándo juega la Selección Mexicana Sub 20 en el Premundial?
El siguiente partido del Tri en el Campeonato de la Concacaf se disputará este jueves 30 de julio de 2026 a las 19:00 horas, es decir a las 7 de la noche del centro de México, y se jugará en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.
El próximo rival de la Selección Mexicana Sub 20 será el combinado de Guatemala, quien llega en segundo lugar del grupo luego de golear 4-0 a Antigua y Barbuda, por lo que aún tiene posibilidades de robarle el liderato al Tri.
¿Qué necesita México para pasar al Mundial Sub 20?
Pese a que ya aseguró su boleto a los Cuartos de Final del Premundial de Concacaf, el conjunto mexicano aún debe amarrar el liderato del Grupo B para quedar entre los mejores posicionados de la tabla general y así enfrentarse a un rival a modo.
#Sub20 | Ven, alienta, canta y acompaña a nuestra Selección Nacional en cada partido del Premundial. 💚
Ellos dejarán todo en la cancha... ¡Hagamos que sientan tu apoyo desde la tribuna! 🙌
— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 24, 2026
De esta manera, si la Selección Mexicana consigue avanzar a las Semifinales estaría consiguiendo el pase al Mundial Sub 20 2027, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Mientras que para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, México necesita ser campeón del Campeonato de la Concacaf.
Los Cuartos de Final del Premundial de Concacaf 2026 se jugarán el 4 y 5 de agosto, sin embargo aún no se ha definido ningún encuentro, por lo que habrá que esperar a que se juega la tercera jornada de la fase de grupos.