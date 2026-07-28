Localizan Presuntos Restos Humanos en un Ataúd Durante Cateo en Vivienda de Querétaro

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) localizaron presuntos restos humanos al interior de un féretro durante un cateo realizado en un domicilio ubicado sobre la calle 5 de Febrero, en la colonia El Pueblito, municipio de Corregidora.

¿Por qué se realizó el cateo en el domicilio de El Pueblito?

La diligencia ministerial se efectuó como parte del cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de un hombre investigado por diversos delitos. Durante la inspección del inmueble, agentes de la Policía de Investigación del Delito localizaron el ataúd con los restos, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar y versiones extraoficiales, los restos presuntamente corresponderían al padre del detenido, quien habría permanecido dentro del féretro al interior de la vivienda durante aproximadamente diez años, luego de que, presuntamente, no se realizara su sepultura.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha emitido un posicionamiento oficial que confirme la identidad de los restos ni las circunstancias en las que permanecieron en el inmueble. La dependencia indicó que serán los estudios periciales y forenses los que determinen estos aspectos.

Autoridades señalaron que la conservación de restos humanos, por sí sola, no constituye necesariamente un delito; sin embargo, el hallazgo fue integrado a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y verificar si existe alguna irregularidad relacionada con el caso.

El hombre fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente. De manera preliminar, se informó que su detención está vinculada con la orden de aprehensión que originó el cateo y no con el hallazgo de los presuntos restos humanos.