Seguridad

Localizan Presuntos Restos Humanos en un Ataúd Durante Cateo en Vivienda de Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro localizó presuntos restos humanos dentro de un ataúd durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia El Pueblito, en Corregidora.

Localizan Presuntos Restos Humanos en Ataúd en CorregidoraLocalizan Presuntos Restos Humanos en Ataúd en Corregidora. Foto: N+

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Durante un cateo en Corregidora, Querétaro, se localizan presuntos restos humanos en un féretro. La identidad y circunstancias aún son un misterio. ¿Qué más se sabe?

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