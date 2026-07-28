¿Juego de Estrellas Liga MX vs MLS 2026 Va Gratis por TV Abierta en México? Dónde Ver el Partido

El Juego de las Estrellas 2026 se disputará mañana miércoles 29 de julio 2026, y si aún no sabes dónde ver el partido de Liga MX vs MLS en vivo, acá te decimos si pasa gratis por algún canal de TV abierta en México el All-Star Game o si tiene transmisión online.

Todo está listo para que los mejores jugadores de la liga mexicana se enfrenten a los de la estadounidense para comprobar cuál es el mejor torneo de la región, aunque solo sea un partido de exhibición.

Sin embargo, ambos equipos tendrán bajas significativas, ya que varios jugadores de la Liga MX que inicialmente estaban contemplados no podrán asistir al encuentro, mientras que la MLS no contará con los argentinos Leo Messi y Rodrigo de Paul.

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¿A qué hora es el Juego de las Estrellas 2026?

El partido entre la Liga MX y la MLS se jugará mañana miércoles 29 de julio a las 18:00 horas, es decir a las 6 de la tarde en el centro de México, y se disputará en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.

Cabe señalar que las actividades inician desde este martes con el All-Star Skills Challenge 2026, evento en el que los futbolistas de ambas ligas mostrarán sus talentos con el balón en pruebas de agilidad.

¿Pasa gratis el Juego de las Estrellas Liga MX vs MLS?

Hay malas noticias para los aficionados que buscan dónde ver el partido de la Liga MX vs MLS, ya que ningún canal de TV abierta en México pasará el All-Star Game 2026 en vivo gratis, de ahí que solo contará con transmisión online.

¿Dónde ver el partido Liga MX vs MLS?

Si quieres ver el Juego de las Estrellas 2026 por internet tienes que saber que no es gratis, ya que la única opción de ver el encuentro es por una app de streaming que requiere de suscripción.

¡El #MLSAllStarGame ya es mañana! 🤩



Por eso aquí les traigo los dorsales de nuestro equipo. ¡Vamoooos! 🔥



No te pierdas el #MLSAllStar Game el 29 de julio. Disfrútalo en vivo en @AppleTV.



Cc: @voit_mx pic.twitter.com/lu4RG0jAYe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 28, 2026

De esta manera, si no tienes forma de ver el partido Liga MX vs MLS en vivo mañana 29 de julio, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que sepas cómo va el marcador y quién ganó el Juego de las Estrellas 2026.

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