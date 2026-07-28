¿Habrá Reposición de Examen UNAM? Universidad Emite Mensaje sobre Proceso de Selección 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo un llamado a la población a no caer en noticias falsas o "fake news" luego de que circulara una imagen sobre un supuesto comunicado de reposición de examen de ingreso a licenciatura.

A través de redes sociales comenzó a circular que “se confirmaba la decisión de reponer el concurso de selección a la licenciatura 2026” debido a las anomalías detectadas en el examen de este año. La Maxima Casa de Estudios desmintió esta información.

Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad 👇. pic.twitter.com/KCwXD6hevh — UNAM (@UNAM_MX) July 28, 2026

Por ello, la UNAM tuvo que explicar que dicha información es falsa y reiteró que únicamente a través de los canales oficiales se compartirán los detalles sobre la decisión de la Comisión Técnica en la materia y el proceso de admisión al nivel superior de la Universidad.

¿Cómo se difundió la noticia falsa de reposición de examen de la UNAM?

Por medio de redes sociales y grupos de WhatsApp circuló un “aviso urgente” con la supuesta decisión de la Comisión Técnica, que determinó la “reposición total del examen de admisión”, y que supuestamente la UNAM estaba organizando la nueva aplicación del examen.

De tal forma, en las cuentas oficiales en redes sociales de la UNAM se precisó que toda información sobre el proceso de selección 2026 de la Máxima Casa de Estudios del país “se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad”.

Estudiantes aceptados por la UNAM piden no hacer examen presencial

Estudiantes que lograron ingresar a la UNAM y padres de familia entregaron a las autoridades universitarias un pliego petitorio, para pedir que el resultado del examen se respete y no se repita de manera presencial. Funcionarios lo recibieron y pidieron esperar el resultado de la comisión revisora.

¿Hubo fraude con inteligencia artificial?

La UNAM aún no ha confirmado que la IA fuera utilizada de forma generalizada para hacer trampa. Lo que investiga es si algunos aspirantes recurrieron a herramientas de inteligencia artificial, suplantación de identidad u otros mecanismos para obtener ventajas indebidas.

La universidad ya anuló alrededor de 3 mil exámenes por detectar conductas contrarias a la convocatoria, mientras una comisión técnica analiza el resto de los casos.

Decisión está en manos de la UNAM

Tras la polémica, el rector Leonardo Lomelí creó una Comisión Técnica integrada por 16 especialistas para revisar el proceso y definir una salida.

Entre las opciones que se analizan figuran mantener los resultados, revisar únicamente los casos sospechosos o repetir el examen, aunque la institución no ha adelantado cuál será la decisión.

"No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior", sostuvo el rector.

HVI