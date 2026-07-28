Educación

¿Habrá Reposición de Examen UNAM? Universidad Emite Mensaje sobre Proceso de Selección 2026

La Máxima Casa de Estudios hizo un llamado a la población a no caer en noticias falsas o "fake news"

UNAM No Descarta Repetir Examen: Revela Quiénes Revisan el ProcedimientoFoto: Cuartoscuro / Archivo

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Estudiantes que ingresaron a la UNAM y sus padres un pliego petitorio, para pedir que respeten resultado y no se repita de manera presencial

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