Internacional

Terremoto en Japón de Magnitud 6.8: ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacifico?

Tras el último terremoto en Japón de magnitud 6.8, vuelve a saltar a la conversación el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿Qué es esta zona tectónica?

Ilustración del Anillo de Fuego sobre una fotografía satelital del Pacífico¿Qué relación tiene el Anillo de Fuego del Pacífico con el terremoto en Japón? Foto: NOAA

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El Anillo de Fuego del Pacífico: epicentro de los terremotos más devastadores. ¿Qué lo hace tan especial y peligroso? Conoce más sobre esta región sísmica.

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