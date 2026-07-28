Terremoto en Japón de Magnitud 6.8: ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacifico?

Este 28 de julio se registró un sismo de magnitud 6.8 (reportado inicialmente como 7.1) en las costas de Japón. Te explicamos qué relación tiene el Anillo de Fuego del Pacífico con este y otros terremotos ocurridos en la región.

Terremoto en Japón cobra al menos una vida y derriba decenas de edificios

El terremoto derribó múltiples edificios, provocó incendios y ha dejado un saldo de al menos un muerto y 100 heridos. Los videos del movimiento telúrico muestran vibraciones cortas e intensas que cimbraron gran parte del sur de Japón y dispararon una alerta de tsunami.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se ven los Edificios Colapsados en Japón tras el Terremoto de Magnitud 7.1 en Kumamoto

Por la noche, las autoridades regionales afirmaron que podría haber 10 personas desaparecidas en un centro comercial. Según señaló la cadena pública NHK, un derrumbe ocurrió en la segunda planta de un centro comercial en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

¿Qué es el Anillo de Fuego del Pacífico?

Los severos daños que dejó este terremoto han despertado en redes sociales la conversación sobre el Anillo de Fuego en el Pacífico. Esta región, que agrupa gran actividad sísmica y volcánica, dibuja una larga línea por el litoral de América, Asia y Oceanía de cara al océano.

El Anillo de Fuego comienza en el extremo sur de Sudamérica y termina en Nueva Zelanda. En el camino, esta línea con forma de herradura toca países tan diversos como Chile, México, Japón, Rusia e Indonesia. Lo único que tienen en común todos estos países es que se ubican al borde de placas tectónicas que colindan con la placa del Pacífico.

Volcán en Indonesia, en el Anillo de Fuego del Pacífico. Foto: Reuters

La corteza del planeta es una fina capa sólida que flota sobre un océano de roca fundida. La litosfera se divide en varios bloques llamados placas tectónicas, que chocan y convergen entre ellas, provocando la actividad sísmica y volcánica.

El Anillo de Fuego es ante todo una gran región de subducción en los márgenes del Pacífico, donde una placa tectónica se hunde debajo de otra. Este fenómeno provoca la gran mayoría de los fenómenos sísmicos de la región.

No en balde, varios de los mayores sismos registrados en la historia moderna han ocurrido en la herradura del Anillo de Fuego: terremotos de Chile, Alaska, Rusia y Japón tienen en común haber tenido su epicentro en las orillas de la placa del Pacífico.

¿Qué sismos no tienen nada que ver con el Anillo de Fuego del Pacífico?

Cabe recordar que no todos los sismos de relevancia en la región o cerca de ella están vinculados necesariamente con el Anillo de Fuego.

Por ejemplo, el terremoto doble ocurrido en Venezuela, a pesar de su relativa cercanía, no tuvo relación alguna con el Cinturón de Fuego. En aquella catástrofe solo estaban involucradas las placas Suramericana y del Caribe.

También hay que señalar que el Anillo de Fuego es más una denominación informal y no una categoría científica. No obstante, es verdad que cerca del 80% de los grandes sismos, mayores a la magnitud 7, suelen ocurrir en esta zona.