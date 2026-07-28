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Daniel Ortega Propone Ampliar Presidencia en Nicaragua de Seis a Siete Años

El mandatario también busca impedir la participación electoral de la oposición en el país centroamericano

Daniel Ortega Propone Ampliar Presidencia en Nicaragua de Seis a Siete AñosEl presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Foto: Reuters

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La propuesta de ampliar el periodo presidencial en Nicaragua fue informada por el presidente del Congreso, Gustavo Porras. Ocurre luego que Daniel Ortega dijera no habrá más elecciones en el país

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