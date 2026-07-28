Exesposa de Líder de 'Los Cuinis' se Declara Culpable por Violar Sanciones de EUA

Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, de 45 años y originaria de México, se declaró culpable este martes de violar de forma dolosa las sanciones contra el narcotráfico impuestas por Estados Unidos.

Amaral Arevalo es identificada por el Departamento de Justicia como exesposa y actual pareja de un líder de la organización mexicana "Los Cuinis", aliada cercana del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

De acuerdo con documentos judiciales, Amaral Arevalo cometió violaciones penales de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros (Kingpin Act) —la norma que sanciona a operadores del narcotráfico y les prohíbe usar el sistema financiero estadounidense— al realizar transacciones con IMG Academy, una escuela preparatoria y centro de entrenamiento deportivo con sede en Bradenton, Florida, a la que asistía su hijo.

¿Cómo pagó la colegiatura pese a estar sancionada?

El 19 de agosto de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó a Amaral Arevalo por su participación en actividades de narcotráfico internacional de "Los Cuinis". Esa designación le prohibía realizar transacciones o negocios dentro del sistema financiero de Estados Unidos.

Pese a la prohibición, Amaral Arevalo firmó contratos con IMG Academy para que su hijo asistiera a la institución y gestionó pagos de colegiatura por 504,497.48 dólares.

La sentencia de su expareja y el acuerdo con la escuela

El 21 de julio de 2023, Gerardo González Valencia —descrito por el DOJ como exesposo y actual pareja de Amaral Arevalo— fue sentenciado a cadena perpetua por conspirar para distribuir toneladas de cocaína destinadas a su importación a Estados Unidos.

El 12 de febrero de 2026, OFAC anunció un acuerdo de 1.72 millones de dólares con IMG Academy, luego de que la institución firmara contratos anuales de colegiatura con Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) —personas sancionadas por sus vínculos con un cártel mexicano— y procesara los pagos correspondientes.

Lo que dijo la División Criminal del Departamento de Justicia

El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tysen Duva, afirmó que Amaral Arevalo violó de forma dolosa las sanciones contra el narcotráfico de Estados Unidos al canalizar más de medio millón de dólares en ganancias ilícitas de drogas como pagos de colegiatura a través de IMG Academy, pese a tener prohibido operar dentro del sistema financiero estadounidense.

Duva señaló que la Kingpin Act existe para impedir que los narcotraficantes extranjeros, sus negocios y sus operadores utilicen el sistema financiero de Estados Unidos, y para evitar que instituciones estadounidenses reciban o muevan dinero del narcotráfico.

"La División Criminal utilizará todas las herramientas disponibles para desmantelar los cárteles de drogas, proteger al pueblo estadounidense y garantizar que las transacciones financieras en Estados Unidos estén libres de ganancias de drogas sancionadas", declaró Duva.

Por su parte, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, señaló que Amaral Arevalo utilizó una escuela y un centro de entrenamiento para canalizar ganancias ilícitas del narcotráfico vinculadas al CJNG.

Cole agregó que la declaración de culpabilidad expone el alcance de las redes financieras de los cárteles que operan dentro de Estados Unidos, y afirmó que la DEA, junto con sus contrapartes de procuración de justicia, mantiene el compromiso de perseguir a los líderes, financieros y facilitadores de estas organizaciones.

Los datos clave del caso

19 de agosto de 2015: OFAC sanciona a Amaral Arevalo por vínculos con "Los Cuinis".

21 de julio de 2023: Gerardo González Valencia es sentenciado a cadena perpetua.

12 de febrero de 2026: OFAC anuncia acuerdo de 1.72 millones de dólares con IMG Academy.

28 de julio de 2026: Amaral Arevalo se declara culpable.

2 de diciembre de 2026: fecha fijada para la sentencia de Amaral Arevalo.

Amaral Arevalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares.

El caso es investigado por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles.

La jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDU), Kaitlin Sahni, y los fiscales Lernik Begian, Douglas Meisel y Nicole Lockhart, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) de la División Criminal, llevan la acusación. El Departamento de Justicia agradeció a OFAC su apoyo en el caso.

El proceso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, "Protección al Pueblo Estadounidense contra la Invasión".

Según el comunicado, el HSTF es una asociación de todo el gobierno de Estados Unidos dedicada a combatir cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando humano, con especial énfasis en casos de tráfico infantil o delitos que involucren a menores.

CT