Internacional

Exesposa de Líder de 'Los Cuinis' se Declara Culpable por Violar Sanciones de EUA

Wendy Amaral Arevalo, exesposa de un líder de 'Los Cuinis', se declaró culpable de violar sanciones de EUA al pagar colegiaturas con dinero del narcotráfico

Exesposa de Líder de 'Los Cuinis' se Declara Culpable por Violar Sanciones de EUAEdificio del Departamento de Justicia en Washington, D.C., EUA. Foto: Reuters / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+