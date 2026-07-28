Educación

FI UNAM 2026: Horarios y Cómo Consultar Mapa Curricular para Inscripción de Asignaturas

La Facultad de Ingeniería de la UNAM está en proceso de Inscripción de Asignaturas por Internet para el ciclo escolar 2027-1, conoce todos los detalles

Facultad de Ingeniería UNAM. Inscripción de Materias y Horarios.Del 28 al 30 de julio está abierto el proceso de inscripción de materias en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, te decimos cómo consultar el Mapa Curricular. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+