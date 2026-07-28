FI UNAM 2026: Horarios y Cómo Consultar Mapa Curricular para Inscripción de Asignaturas

Atención, estudiantes. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está en pleno proceso de Inscripción de Asignaturas por Internet para el ciclo escolar 2027-1. Y en N+ te decimos cómo puedes consultar el Mapa Curricular y horarios.

La Facultad de Ingeniería de la UNAM detalló que está inscripción por Internet estará habilitada durante el 28, 29 y 30 de Julio de 2026.

Ten en cuenta que este procedimiento aplica para estudiantes que ya hicieron su proceso de Reinscripción, pagaron la Colegiatura Anual y cuentan con una contraseña personalizada para la reactivación de su cuenta para Inscripción de Materias.

No aplica para estudiantes de Nuevo Ingreso a la UNAM, toda vez que la Máxima casa de Estudios aún está en revisión de los Exámenes del Proceso de Admisión a Licenciatura.

Y tampoco está disponible para alumnos de Pase Reglamentado UNAM, toda vez que aún no realizan su inscripción al curso escolar. Sólo está habilitado para estudiantes UNAM que ya cursan alguna Ingeniería en la UNAM y continuarán con su preparación para el semestre 2027-1.

Respecto a los rumores que surgieron sobre una posible reposición del Examen, la UNAM descartó que se repita el proceso de selección.

¿Cómo hacer la Inscripción de Asignaturas UNAM por Internet?

Si es tu caso, y debes inscribir tus materias para el siguiente curso, pon atención para que realices el proceso correctamente.

De acuerdo con la Guía Escolar 2027-1 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, para hacer la inscripción de materias por internet, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa por primera vez cuando inicie tu turno. Ya iniciado podrás ingresar las veces que desees hasta el cierre del último día (30 de julio 2026). Para cambiar de grupo usa el botón "Cambio". No realices "Baja" y luego "Alta", porque podría perderse tu horario. Sólo puedes hacer movimientos entre las 09:00 y 20:00 horas. Al terminar tus movimientos, bloquéalos, genera y guarda tu comprobante de inscripción. No olvides el laboratorio, antes de concluir con la inscripción revisa que inscribiste todos los grupos de laboratorio "L+" que requieres.

¿Cómo consultar el Mapa Curricular de Asignaturas de la FI?

Puedes consultar el Mapa Curricular al ingresar a la página oficial de la Facultad de Ingeniería https://www.ssa.ingenieria.unam.mx/horarios.html, y dar clic en la opción "Mapa Curricular". Ahí podrás consultar el Plan de Estudios según el año.

Los mapas curriculares están disponibles para las siguientes Ingenierías:

Ingeniería Civil.

Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Ingeniería Eléctrica Electrónica.

Ingeniería en Computación.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Ingeniería Geofísica.

Ingeniería Geológica.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Petrolera.

Ingeniería Mecatrónica.

Ingeniería Geomática.

Ingeniería en Sistemas Biomédicos.

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería Aeroespacial.

La Guía Escolar 2027-1 también da instrucciones para conocer las asignaturas a las que te podrás inscribir. Al seguir los siguientes pasos podrás ver la lista de asignaturas y elección de campo a partir del 27 de julio.

Inicia sesión de la Página https://www.ssa.ingenieria.unam.mx/.

Selecciona el Menú Comunidad/Alumnos/Reinscripción.

Consulta el número de inscripción y el turno para inscribirte.

Ve la lista de asignaturas que podrás inscribir.

Ten en cuenta que para consultar el número de inscripción es indispensable que hayas actualizado tus datos personales. Éste se calcula de acuerdo con tu aprovechamiento escolar.

Muy importante: antes de la inscripción, ten a la mano las claves de las asignaturas a inscribir. Las claves de laboratorio tipo "L+" se obtienen sumando 5000 a la clave de teoría.

Paso a paso para consultar los Horarios de Asignaturas

Para poder ubicar los horarios de las asignaturas a registrar debes entrar al portal https://www.ssa.ingenieria.unam.mx/horarios.html, y buscar ya sea por clave o nombre de la asignatura.

Pero ten en cuenta los requisitos específicos de cada materia, algunos contemplan las siguientes especificaciones:

Un tema de este curso se impartirá en inglés.

El curso se imparte totalmente en idioma inglés.

La asignatura de Prácticas Profesionales para Ingeniería Industrial (con clave 2917), se evaluará con un reporte escrito de su experiencia en las PP dentro de una organización.

El salón EXTR significa sede externa, debes consultar con la División correspondiente la ubicación precisa.

SARR