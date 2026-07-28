Cine

Dakota Johnson Luce Irreconocible Caracterizada como Marilyn Monroe para Película 'Flesh Impact'

¿Dakota Johnson como Marilyn Monroe? Descubre la transformación sorprendente en 'Flesh Impact', el corto de Maggie Gyllenhaal que imagina a Monroe en sus 60 años.

dakota-johnson-marilyn-monroe-flesh-impactFoto: Getty Images

Destacado

¿Dakota Johnson como Marilyn Monroe? Descubre la transformación sorprendente en 'Flesh Impact', el corto de Maggie Gyllenhaal que imagina a Monroe en sus 60 años.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+