Dakota Johnson Luce Irreconocible Caracterizada como Marilyn Monroe para Película 'Flesh Impact'

Dakota Johnson es la nueva Marilyn Monroe de Hollywood. Las primeras imágenes de Flesh Impact, el cortometraje escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal, ya circulan en redes y confirman una de las transformaciones más comentadas del año: peluca rubia platino, bob corto con ondas al estilo Old Hollywood, labios rojos y el inconfundible lunar sobre el labio, sello inequívoco de la actriz que marcó una época.

Las fotografías, reveladas en exclusiva por Vanity Fair, muestran a la protagonista de Cincuenta sombras de Grey prácticamente irreconocible frente a cámara, lejos de su característico pelo castaño con flequillo.

Un homenaje que no es una biopic tradicional

Flesh Impact no busca reconstruir los hechos ya conocidos de la vida de Marilyn Monroe. Al contrario: el cortometraje, de apenas 17 minutos, imagina una historia alternativa que responde a una pregunta central de Gyllenhaal: ¿cómo habría sido la vida y la carrera de la actriz si hubiera llegado a los 60 años, en lugar de morir a los 36?

La directora explicó que su fascinación por Marilyn nace de sus actuaciones, que describe como extrañas, salvajes y profundamente conmovedoras a la vez, y de la curiosidad por imaginar qué tipo de trabajo habría hecho la actriz si hubiera tenido más tiempo.

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Dos actrices, dos versiones de Marilyn

Uno de los rasgos más llamativos del proyecto es que el personaje de Marilyn Monroe será interpretado por dos actrices en distintas etapas imaginarias de su vida. Dakota Johnson da vida a la estrella en el momento cúspide de su fama, mientras que Ellen Burstyn encarna una versión ficticia de Monroe ya en la vejez, una posibilidad que la realidad nunca le permitió vivir. El elenco se completa con Peter Sarsgaard y Sepideh Moafi.

Curiosamente, Gyllenhaal reconoció que en un principio dudó en elegir a Johnson porque no encontraba un parecido físico evidente con Marilyn. Sin embargo, terminó por convencerse de que el proyecto no buscaba una imitación exacta, sino transmitir la vulnerabilidad, el magnetismo y las contradicciones que convirtieron a la actriz en un ícono cultural.

Estreno en el Festival de Venecia

Flesh Impact fue concebido para conmemorar el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe y tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026. Por ahora no hay fecha confirmada de estreno para el público general, pero se perfila como una de las producciones más comentadas del certamen.