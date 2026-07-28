¿'Spider-Man: Brand New Day' Tiene Escena Post Créditos? Esta es la Duración de la Película

La nueva película de Spider-Man se estrena este 30 de julio 2026. Miles de personas ya esperan poder disfrutarla en su totalidad, por lo que una duda para todos los fans del cine de superhéroes es si hay escena post créditos. En N+ te decimos los detalles.

Luego de su visita a México y el éxito en la nueva cinta de Christopher Nolan, 'La Odisea', Tom Holland y Zendaya estelarizarán un nuevo momento en la gran pantalla, pero esta vez bajo el mando del cineasta Destin Daniel Cretton.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Zendaya Cobraría Millonaria Suma por Solo 5 Minutos en 'La Odisea' Película de Christopher Nolan

¿'Spider-Man: Brand New Day' tiene escena post créditos?

A pesar de que no todas las películas de Marvel han tenido escena post créditos, los más recientes lanzamientos sí han tenido estas secuencias especiales, como sucedió en 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'.

En esta nueva película del MCU, 'Spider-Man:Brand New Day', los reportes señalan que hay una escena postcréditos.

Según las primeras filtraciones, la escena post créditos no se conecta con 'Avengers: Doomsday', que es el siguiente gran estreno de Marvel.

¿Cuánto dura 'Spider-Man: Brand New Day'?

'Spider-Man: Brand New Day' tendría una duración de dos horas y 24 minutos (144 minutos), siendo una de las películas más largas de la franquicia.

De las cintas de Holland de protagonista, la más larga es No Way Home, con 148 minutos. Le siguen 'Spider-Man: Homecoming' (133 minutos) y 'Spider-Man: Far From Home' (129 minutos).