Cine

¿'Spider-Man: Brand New Day' Tiene Escena Post Créditos? Esta es la Duración de la Película

'Spider-Man: Brand New Day' se estrena este 30 de julio 2026 en México; checa aquí si tiene escena post créditos

¿Spider-Man: Brand New Day tiene escenas postcréditos?Tom Holland en la presentación de 'Spider-Man: Brand New Day'. Foto: Getty Images
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