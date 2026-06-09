¿Qué Pasó Hoy en Huixquilucan? Explosión de Polvorín Deja Dos Muertos en Edomex

El incidente dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y dos fallecidas, de acuerdo con Protección Civil del Estado de México

La explosión levantó una columna de humo blanco. Foto: Huixquilucan Pueblo MágicoLa explosión levantó una columna de humo blanco. Foto: Huixquilucan Pueblo Mágico
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