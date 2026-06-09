¿Qué Pasó Hoy en Huixquilucan? Explosión de Polvorín Deja Dos Muertos en Edomex

Una fuerte explosión se reportó la tarde de este martes 9 de junio de 2026 en un aparente polvorín clandestino ubicado en la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

La explosión, ocurrida en la parte alta rumbo a la zona del Cerrito, levantó una columna de humo blanco que podía verse a la distancia.

En el sitio, los paramédicos apoyaron a dos personas, una del sexo masculino y otra del femenino, de aproximadamente 40 años de edad, con quemaduras muy graves.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, el incidente dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y dos fallecidas.

Así fue la explosión

De acuerdo con el gobierno del municipio de Huixquilucan, fue alrededor de las 16:20 horas de este martes cuando se recibió un reporte en el que se informaba sobre una explosión en una construcción ubicada entre las calles Benito Juárez y Andador, en el paraje Teco, de la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco.

Tras el arribo de los servicios de emergencia al lugar, se identificó que la explosión se derivó de la fabricación de pirotecnia, aparentemente de manera ilegal.

Por lo pronto, la zona permanece acordonada y asegurada, mientras los servicios de emergencia laboran en la remoción de escombros y en la eliminación de riesgos que pudieran existir en el lugar.

¿Qué es un polvorín?

Un polvorín es un edificio o instalación diseñada específicamente para almacenar de forma segura pólvora, municiones y otros materiales explosivos. Su objetivo principal es evitar detonaciones accidentales y proteger a las personas y al entorno.

AMP