Anuncian Entrada Gratis a la Feria de los Moles 2026 de Puebla: Cuándo y Dónde Es la Degustación

San Lucas Atzala será sede de la tradicional Feria del Mole 2026, con diversas actividades y variedad de productos.

Habrá variedad de producto y actividades culturales en San Andrés Calpan.Foto: Ayuntamiento San Andrés Calpan

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¿Te gusta el mole? La Feria del Mole 2026 en San Lucas Atzala ofrece entrada libre y actividades para toda la familia. Disfruta de música en vivo, danzas y delicias locales el 27 y 28 de junio.

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