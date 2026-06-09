Anuncian Entrada Gratis a la Feria de los Moles 2026 de Puebla: Cuándo y Dónde Es la Degustación

Este 2026, la Feria del Mole en Puebla, contará con un programa cultural para toda la familia, que incluirá presentaciones artísticas, música en vivo, danzas folclóricas y talleres recreativos.

La Feria del Mole de San Lucas Atzala representa una oportunidad para preservar las tradiciones, fortalecer la identidad cultural e impulsar la economía local.

¿Cuándo y dónde se celebra la Feria del Mole 2026 de Puebla?

Este día se anunció que los próximos 27 y 28 de junio, la comunidad de San Lucas Atzala perteneciente al municipio de San Andrés Calpan, será sede de la tradicional Feria del Mole 2026.

Este evento es una celebración que reúne la riqueza gastronómica, artesanal y cultural de la región. Se llevará a cabo en la explanada de la Presidencia Auxiliar.

Se espera que visitantes locales y turistas puedan disfrutar de una amplia variedad de productos elaborados por artesanos y productores de la zona.

Actividades gratuitas que habrá en la Feria del Mole de San Lucas Atzala

La inauguración oficial será el sábado 27 de junio a las 11:00 horas, comenzando con diversas actividades que resaltarán las tradiciones y el talento de las juntas auxiliares de San Andrés Calpan.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Poblana Participará en la Feria de los Moles 2025 en Estados Unidos

Entre los atractivos que podrán disfrutar los asistentes, destaca el tradicional mole de guajolote acompañado de tlapaxtamales y arroz. Otras actividades que conformarán la festividad son:

Artesanías elaboradas con ocoxal.

Artesanías de totomoxtle.

Frutas de temporada de la región de Ixtapopo, como duraznos, ciruelas, chabacanos, manzanas y peras.

Licores artesanales de capulín, ciruela, durazno y manzana.

Polvos de maíz o pinoles para la preparación de atoles tradicionales.

Productores locales de miel.

Productos medicinales y pomadas elaboradas con hierbas de los campos de Calpan.

La Feria del Mole 2026 busca resaltar la riqueza cultural mediante la promoción de los productos y gastronomía del municipio de San Andrés Calpan. La entrada será libre para toda la familia.

Con información de N+

JAPR