Raúl Jiménez Vuelve al Wolverhampton: Confirman Fichaje Antes del Mundial 2026

Esto ocurre a unas horas de iniciar el Mundial 2026, y luego de darse a conocer que no renovó su contrato con el equipo inglés del Fulham

El futbolista mexicano, Raúl Jiménez. Foto: CuartoscuroEl futbolista mexicano, Raúl Jiménez. Foto: Cuartoscuro

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El delantero mexicano, Raúl Jiménez, volverá al Wolverhampton, así lo dio a conocer de forma oficial las redes sociales del club

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