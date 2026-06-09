Raúl Jiménez Vuelve al Wolverhampton: Confirman Fichaje Antes del Mundial 2026

El delantero mexicano Raúl Jiménez volverá al Wolverhampton, equipo en el que vivió grandes momentos en la Premier League. Así lo dio a conocer de forma oficial el club, a través de sus redes sociales.

Este fichaje ocurre unas horas antes de que Raúl inicie el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y luego de darse a conocer que el delantero no renovó su contrato con el equipo inglés del Fulham.

Así fueron los 5 años de Raúl Jiménez en el Wolverhampton

Raúl Jiménez estuvo 5 años en el Wolverhampton Wanderers. Foto: Reuters

El mexicano Raúl Jiménez, de 35 años, estuvo cinco años en el Wolverhampton Wanderers (de 2018 a 2023), y su paso fue tan positivo que fue considerado como una de las principales figuras del club y uno de los delanteros destacados de la Premier League antes de su lesión de cráneo.

Números de Raúl Jiménez con Wolverhampton

Disputó 166 partidos oficiales y anotó 57 goles en todas las competiciones.

Disputó 166 partidos oficiales y anotó 57 goles en todas las competiciones.

En su primer año anotó 17 goles y en el segundo (2019-2020) firmó su mejor campaña con 27 goles en todas las competiciones

Llevó al equipo hasta los cuartos de final de la Europa League.

Fue reconocido como "Mejor Jugador de la Temporada" del club.

¿Por qué dejó el Wolverhampton?

Raúl Jiménez dejó el club en julio de 2023 luego de perder protagonismo por aspectos físicos y técnicos.

El 29 de noviembre de 2020, padeció un choque de cabezas con David Luiz que puso en riesgo su vida.

Aunque volvió a las canchas ocho meses después, le costó volver a ser letal frente al arco rival.

En la temporada 2022-2023 tuvo una persistente lesión de pubalgiaque tampoco le beneficiaba en recuperar un ritmo para ser competitivo.

Con la llegada del entrenador Julen Lopetegui, Raúl Jiménez dejó de estar en los planes como el delantero titular y de ahí dio el brinco al Fulham por un monto cecano a los 5.5 millones de libras.

¿Por qué vuelve al Wolverhampton?

El 9 de junio de 2026 se confirmó oficialmente el regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton con un contrato por dos años tras quedar libre del Fulham.

Su contrato terminó en el verano de 2026 y al no renovar, los Wolves aprovecharon para ficharlo gratis.

Los Wolves sufrieron el descenso y disputarán la Championship (Segunda División de Inglaterra) en la temporada 2026-2027.

Con la llegada de Raúl Jiménez tratarán de regresar lo antes posible a la Premier League.

HVI