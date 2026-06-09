Exclusiva: Annie Leibovitz Inmortalizó a Pelé y Ahora Regresa a México por el Mundial 2026

La legendaria fotógrafa Annie Leibovitz regresa a México cuatro décadas después de capturar la esencia del futbol en el Mundial de 1986, donde retrató a figuras como Pelé. Ahora presenta una nueva exposición inspirada en la pasión por este deporte.

La fotógrafa estadounidense, considerada una de las artistas visuales más influyentes de las últimas décadas, vuelve al país con la exposición Futbol 2026. Annie Leibovitz, una muestra presentada en el Museo Nacional de Antropología que reúne su trabajo alrededor del deporte y su vínculo con México.

Annie Leibovitz y su historia con el futbol: de Pelé al Mundial 2026

Aunque Annie Leibovitz es mundialmente conocida por sus retratos de grandes figuras de la música, el cine y la cultura pop, su cámara también ha capturado la grandeza del futbol.

Entre sus imágenes más recordadas relacionadas con este deporte se encuentra su retrato de Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Con su característico estilo íntimo y poderoso, Leibovitz logró mostrar una faceta más humana de la leyenda brasileña, más allá de sus logros dentro de la cancha.

Su relación con los Mundiales comenzó en México 1986, cuando fue elegida para crear una serie fotográfica especial para la Copa del Mundo. En aquel proyecto, Leibovitz llevó el balón fuera del estadio y lo colocó en escenarios históricos mexicanos, mezclando deporte, cultura e identidad.

Cuatro décadas después, la fotógrafa vuelve a explorar esa conexión con una nueva mirada: menos enfocada en la grandeza del espectáculo y más interesada en las personas detrás del juego.

"En 1986 me pidieron venir a México a trabajar en el póster del Mundial y yo nunca había hecho algo así, y me traje a un par de modelos atléticos y recorrimos México y de verdad que eso fue la ventana y la apertura para que esto pasara", dijo Leibovitz en entrevista exclusiva con N+. "Al recorrer México, no hubo pueblito ni ciudad sin cancha de futbol".

¿Qué se puede ver en la exposición de Annie Leibovitz en México?

La exposición Futbol 2026. Annie Leibovitz reúne más de 130 piezas que muestran un recorrido entre sus imágenes creadas para México 86 y nuevas fotografías realizadas rumbo al Mundial 2026.

En esta nueva etapa, Leibovitz retrató a futbolistas mexicanos como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Julián Quiñones e Israel Reyes, pero alejados de los grandes escenarios deportivos para acercarse a los espacios donde nace la pasión por el futbol.

La muestra también refleja cómo ha cambiado su forma de mirar este deporte: mientras en 1986 exploraba la relación entre el futbol y los paisajes históricos de México, ahora busca capturar las historias personales y la esencia de quienes viven alrededor del balón.

Annie Leibovitz, la fotógrafa detrás de algunas de las imágenes más famosas del mundo

Durante más de cinco décadas de carrera, Annie Leibovitz ha fotografiado a algunas de las personalidades más importantes del mundo, lo que hace de sus retratos piezas icónicas de la cultura contemporánea.

Su regreso a México durante el Mundial 2026 celebra el futbol, y también nos invita a recordar la habilidad de Leibovitz para inmortalizar a una leyenda como Pelé hasta capturar la emoción de una nueva generación que vuelve a vivir una Copa del Mundo en territorio mexicano.