Exclusiva: Annie Leibovitz Inmortalizó a Pelé y Ahora Regresa a México por el Mundial 2026

A 40 años de haber unido su mirada artística con la historia del futbol, Annie Leibovitz está de regreso en México en medio de la fiebre por el Mundial 2026.

annie-leibovitz-mexico-mundial-2026-fotografa-pele-exposicion-entrevista-nmasFoto: N+

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La legendaria Annie Leibovitz vuelve a México 40 años después de inmortalizar a Pelé. Su exposición Futbol 2026 revela historias personales y la esencia del deporte. No te pierdas su entrevista en exclusiva para N+.

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