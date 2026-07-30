Sociedad

Cambio en Servicio del AICM: Atención Si Harás Conexión entre Terminales

El AICM informó que a partir del 1 de agosto 2026 se modificará el servicio para quienes hacen conexión entre terminales

Pasajeros en la Terminal 1 del AICM el 3 de junio 2026.Pasajeros en la Terminal 1 del AICM el 3 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cambio en el AICM: Así será el servicio de conexión entre terminales desde el 1 de agosto 2026. Prepárate para el nuevo sistema y evita contratiempos en tu viaje.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+