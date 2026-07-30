Cambio en Servicio del AICM: Atención Si Harás Conexión entre Terminales

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, (AICM) tendrá un cambio en su servicio a partir del 1 de agosto 2026, para quienes hacen conexiones entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

En México, actualmente se vive el periodo de vacaciones de verano, y por lo que el AICM recibe a miles de pasajeros cada día, quienes llegan a la CDMX como turistas.

Si quieres conocer cuál es el último día de vacaciones de verano, puedes consultar este contenido que hicimos para ti.

¿Cuál es el servicio que cambia en el AICM?

Este jueves 30 de julio 2026 se dio a conocer que se modifica el servicio de conexión entre las terminales 1 y 2.

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El Metrobús CDMX informó que a partir del sábado 1 de agosto 2026 se hará cargo del servicio de conexión entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

De acuerdo con un comunicado, a partir del 1 de agosto el servicio será de lunes a domingo, de las 4:30 a las 00:00 horas.

La frecuencia de paso de los autobuses será de aproximadamente 12 minutos.

La tarifa será de 30 pesos.

Se puede pagar con: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito nacionales e internacionales, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

Para poder ubicar las zonas de ascenso y descenso, habrá nuevos señalamientos en las terminales del AICM, por lo que te sugerimos estar pendiente de los mensajes.

Además, personal del AICM podrá ayudar a los viajeros para que tomen el servicio en tiempo y forma.

El Metrobús CDMX alertó a los viajeros: “Es importante que en la Terminal 2, la población usuaria observe el letrero de las unidades, identifique el servicio y lo distinga de la Ruta Quetzalcóatl con destino a la estación Amajac, para evitar contratiempos”.