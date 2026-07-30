Cambio en Servicio del AICM: Atención Si Harás Conexión entre Terminales

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, (AICM) tendrá un cambio en su servicio a partir del 1 de agosto 2026, para quienes hacen conexiones entre la Terminal 1 y la Terminal 2.
En México, actualmente se vive el periodo de vacaciones de verano, y por lo que el AICM recibe a miles de pasajeros cada día, quienes llegan a la CDMX como turistas.
Este jueves 30 de julio 2026 se dio a conocer que se modifica el servicio de conexión entre las terminales 1 y 2.
El Metrobús CDMX informó que a partir del sábado 1 de agosto 2026 se hará cargo del servicio de conexión entre la Terminal 1 y la Terminal 2.
De acuerdo con un comunicado, a partir del 1 de agosto el servicio será de lunes a domingo, de las 4:30 a las 00:00 horas.
La frecuencia de paso de los autobuses será de aproximadamente 12 minutos.
La tarifa será de 30 pesos.
Se puede pagar con: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito nacionales e internacionales, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.
Para poder ubicar las zonas de ascenso y descenso, habrá nuevos señalamientos en las terminales del AICM, por lo que te sugerimos estar pendiente de los mensajes.
Además, personal del AICM podrá ayudar a los viajeros para que tomen el servicio en tiempo y forma.
El Metrobús CDMX alertó a los viajeros: “Es importante que en la Terminal 2, la población usuaria observe el letrero de las unidades, identifique el servicio y lo distinga de la Ruta Quetzalcóatl con destino a la estaciónAmajac, para evitar contratiempos”.