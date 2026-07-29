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¿Qué le Robaron a Karely Ruiz en Intento de Secuestro?

Entérate aquí qué le robaron a Karely Ruiz, durante el intento de secuestro de la creadora de contenido

Karely RuizKarely Ruiz, creadora de contenido. Foto: Instagram @karelyruiz

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Karely Ruiz sufrió un intento de secuestro en Nuevo León. Le robaron dinero y objetos valiosos. Conoce los detalles de este impactante suceso.

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