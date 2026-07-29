¿Qué le Robaron a Karely Ruiz en Intento de Secuestro?

La creadora de contenido Karely Ruiz sufrió hoy, 29 de julio de 2026, un intento de secuestro, en Nuevo León; aquí te contamos qué le robó el comando armado que ingresó a su casa, la madrugada de este miércoles.

¿Qué se sabe del intento de secuestro de Karely Ruiz?

La madrugada de hoy, un grupo de 7 hombres armados ingresó a la casa de Karely Ruiz en la calle Sierra de Segura, en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, minutos antes de las 04:00 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el comando de hombres encapuchados habría intentado llevarse a Karely Ruiz, momento en que su esposo, Jhon Echeverry, de origen colombiano, intervino para ponerla a salvo.

Los hombres habrían entrado al domicilio de Karely Ruiz al ingresar por la casa aledaña, para después escalar la cornisa, y ya en el interior, intentaron someter a la familia de la creadora de contenido, integrada por su esposo y su hija.

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¿Qué le robaron a Karely Ruiz?

El Gobierno de San Nicolás de los Garza dio a conocer, en una ficha informativa, que la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte, a las 03:45 horas, sobre la irrupción violenta de 7 hombres armados a la casa de la creadora de contenido.

En el informe, autoridades de San Nicolás de los Garza revelaron que a Karely Ruiz le robaron unos 20,000 pesos en efectivo, joyería y varios objetos electrónicos.

Las autoridades mencionaron que el esposo de Karely Ruiz fue agredido en la cabeza por uno de los hombres que ingresó a su domicilio, quien lo cuestionó sobre la ubicación del dinero, por lo que los presuntos delincuentes tomaron el efectivo y varios objetos; después, huyeron del lugar.

El Gobierno de San Nicolás de los Garza descartó agresiones o daños físicos contra Karely Ruiz y su hija y agregó que se encuentra en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, para investigar los hechos y esclarecer el caso.

RMT