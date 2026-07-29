Seguridad

Gabinete de Seguridad Revisa Detención de Felipe Lomelí luego de Petición de Gobernadora

Felipe Lomelí fue detenido por autoridades federales el pasado fin de semana en el Barrio de San Miguelito

Felipe Lomelí fue detenido en el Barrio de San Miguelito, municipio de Jesús MaríaFelipe Lomelí fue detenido en el Barrio de San Miguelito, municipio de Jesús María. Foto: SSPC

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Felipe Lomelí detenido en San Miguelito. La gobernadora pide al Gabinete de Seguridad revisar el caso. Familiares insisten en su inocencia. ¿Qué revelará la investigación?

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