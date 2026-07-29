Gabinete de Seguridad Revisa Detención de Felipe Lomelí luego de Petición de Gobernadora

Este miércoles, 29 de julio de 2026, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que revisa la detención de Felipe Lomelí, luego de una petición de la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez.

Cabe destacar que Felipe Lomelí fue detenido por autoridades federales el pasado fin de semana en el Barrio de San Miguelito, municipio de Jesús María en la capital del estado.

La gobernadora intervino de manera directa en el caso, luego de una visita a Jesús María, donde familiares del detenido le pidieron su ayuda, fue así que llamó de manera directa al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, para hacer la solicitud.

Gabinete de Seguridad analiza detención de Felipe Lomelí

Mediante redes sociales, el Gabinete de Seguridad indicó que la gobernadora de Aguascalientes solicitó que se analice la detención de Felipe Lomelí.

Añadió que “se revisa el caso para verificar que la actuación del personal se haya realizado conforme a los protocolos y al marco legal aplicable”.

En atención a la solicitud de la gobernadora de Aguascalientes, @TereJimenezE, respecto de una detención realizada en la capital del estado, se revisa el caso para verificar que la actuación del personal se haya realizado conforme a los protocolos y al marco legal aplicable. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 29, 2026

Familiares y amigos del detenido aseguran que se trata de una confusión ya que Lomelí no tiene antecedentes penales ni está en la lista de generadores de violencia del Gobierno Federal.

Con información de N+