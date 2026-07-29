Exmaestra de la Academia Militarizada Marina Doenitz Acusa Violencia: No Podían Contarlo

Una exmaestra señaló que en la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde falleció Dafne Zapata durante un curso de verano, sufrían violencia los maestros, en N+ te precisamos por qué no podían contarlo.

Afirmó que tanto estudiantes como docentes habrían sido víctimas de presuntos malos tratos dentro de la institución.

La mujer relató a N+ en una entrevista que trabajó durante un ciclo escolar en la academia y conoció de cerca las condiciones en las que, según su versión, operaba el plantel.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Maestros de Academia Militarizada donde Murió Dafne También Sufrían Malos Tratos

De acuerdo con su testimonio, la encargada del área femenil de la academia, Estrella "N", quien actualmente enfrenta un proceso relacionado con la muerte de Dafne, mantenía una actitud agresiva hacia las alumnas.

La exdocente sostuvo que las humillaciones y el trato severo no se limitaban a los estudiantes, sino que también alcanzaban al personal docente.

"Los maestros también eran maltratados" y no podían hablar de la situación, afirma

Según la entrevistada, los profesores enfrentaban un ambiente laboral complicado y, por esa razón, muchos permanecían poco tiempo en la institución.

Asimismo, aseguró que los docentes carecían des como seguridad social y que existía una constante rotación de personal.

La exmaestra también afirmó que, presuntamente, eran frecuentes las agresiones físicas contra estudiantes de distintos niveles educativos, desde primaria hasta preparatoria.

Uno de los señalamientos realizados por la exempleada es que, al ingresar a laborar en la academia, los docentes firmaban un acuerdo de confidencialidad, situación que, según dijo, dificultaba hacer públicas las presuntas irregularidades.

La mujer explicó que, durante el tiempo que trabajó en la institución, sentía impotencia ante lo que observaba, pero temía enfrentar consecuencias si denunciaba los hechos.

También aseguró que algunos alumnos sí informaron a sus familias sobre lo que ocurría dentro del plantel.

La entrevistada afirmó que actualmente teme por su integridad, al igual que otros exprofesores, debido a que la institución cuenta con sus datos personales y domicilios.

En su testimonio señaló que el temor a posibles represalias fue uno de los factores que impidió que ella y otros docentes denunciaran antes las presuntas agresiones.

FBPT