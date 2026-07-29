Seguridad

Hallan Vehículo con Manchas de Sangre en Cd. Juárez; Investigan Vínculo con Homicidio

Vecinos de la colonia Palo Chino reportaron al 911 un vehículo con manchas de sangre y sin placas de circulación.

Resguardan la Unidad Para su InvestigaciónResguardan la Unidad Para su Investigación. Foto: N+

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Un auto con manchas hemáticas y sin placas fue encontrado en la colonia Palo Chino. Las autoridades investigan su posible conexión con un hecho violento. Más detalles aquí.

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