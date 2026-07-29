Hallan Vehículo con Manchas de Sangre en Cd. Juárez; Investigan Vínculo con Homicidio

La noche del martes 28 de julio, vecinos de la colonia Palo Chino reportaron al número de emergencias 911 un vehículo estacionado con aparentes manchas de sangre en la cajuela, en el cruce de las calles Privada de Palo Chino y Tepetate, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil, de color blanco, presentaba manchas hemáticas en la parte trasera y no contaba con placas de circulación, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Resguardan la Unidad Para su Investigación

Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo, por lo que procedieron a resguardar el área y avisaron a las demás corporaciones de seguridad.

Sin embargo, se informó que, en esta ocasión, personal de la Fiscalía General del Estado no acudiría al lugar, por lo que los agentes municipales solicitaron una grúa para trasladar y resguardar el vehículo en un corralón municipal, donde continuará la investigación.

Podría Estar Relacionado con un Hecho Violento

De acuerdo con las primeras versiones, el automóvil podría estar relacionado con un hecho violento, ya que presuntamente habría sido utilizado para trasladar a un hombre que fue localizado maniatado y envuelto en una lona debajo de un puente, en la colonia Anáhuac, durante la madrugada del martes.