Seguridad

Hallan Cuerpo Segmentado de una Mujer en Maleta y Bolsa Negra en Tlaquepaque

La víctima fue localizada por un peatón que pasaba por la zona; autoridades ya investigan este hecho.

Patrullas de TlaquepaqueEl cuerpo fue llevado por peritos forenses. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Tlaquepaque: cuerpo segmentado de mujer en maleta y bolsa negra. Un peatón alertó a las autoridades. Conoce más sobre este caso en investigación.

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