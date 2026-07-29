Hallan Cuerpo Segmentado de una Mujer en Maleta y Bolsa Negra en Tlaquepaque

El cuerpo de una mujer fue localizado en el cruce de las calles Artes Plásticas y Magaña, en la colonia Miravalle del municipio de Tlaquepaque. La víctima yacía segmentada en una maleta y una bolsa negra.

Así dieron con el cuerpo

Un peatón vio un bulto sospechoso y llamó a las autoridades, quienes confirmaron la presencia de un cuerpo humano. Policías municipales realizaron un cerco de seguridad, mientras que la Fiscalía de Jalisco y Ciencias Forenses llevaron a cabo los peritajes correspondientes. Por el momento, se desconocen las causas exactas de muerte y la identidad de esta mujer.

¿Qué debo hacer si encuentro un cuerpo en vía pública?

En estos casos, es importante marcar de inmediato al 911 de emergencias para reportar la ubicación exacta y proporcionar la mayor cantidad de detalles posible.

Mientras llegan las autoridades, procura no alterar la escena ni permitir que otras personas lo hagan, ya que cualquier objeto o huella puede ser importante para la investigación.