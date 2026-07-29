Seguridad

Localizan Cuerpo Calcinado en la Colonia Pedregal de Santa Julia de Tijuana

Debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo no fue posible determinar de manera preliminar el sexo ni otras características de la víctima

Localizan Cuerpo Calcinado en la Colonia Pedregal de Santa Julia de TijuanaLocalizan Cuerpo Calcinado en la Colonia Pedregal de Santa Julia de Tijuana | Foto: N+

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Sin testigos ni cámaras, un cuerpo calcinado fue hallado en Tijuana. Las autoridades buscan respuestas sobre la identidad y circunstancias del suceso. Sigue la investigación en curso.

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