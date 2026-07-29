Localizan Cuerpo Calcinado en la Colonia Pedregal de Santa Julia de Tijuana

El cuerpo calcinado de una persona fue localizado la mañana de este miércoles en las inmediaciones del callejón Francisco I. Madero y el Libramiento Rosas Magallón, en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana.

Debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, las autoridades informaron que no fue posible determinar de manera preliminar el sexo ni otras características de la víctima.

Hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad

De acuerdo con el reporte preliminar, el hallazgo fue reportado al número de emergencias alrededor de las 7:23 horas, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los oficiales confirmaron que se trataba de un cuerpo completamente calcinado, por lo que acordonaron el área y solicitaron la intervención de la autoridad competente.

Elementos de la Guardia Nacional también permanecieron en el sitio para resguardar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Sin testigos ni cámaras en la zona

Según el informe preliminar, durante la inspección inicial no fueron localizadas cámaras de videovigilancia ni personas que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo.

Será mediante los estudios periciales y forenses que las autoridades determinen la identidad de la víctima, así como la causa de muerte y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Información Perla Velázquez

APG