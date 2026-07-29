Murió el DJ Kavinsky: ¿Qué se Sabe del Fallecimiento del Autor de ‘Nightcall’?

El mundo de la música está de luto, pues hoy 29 de julio 2026 se dio a conocer la muerte del DJ Kavinsky, autor del tema Nightcall. Aquí en N+ te informamos qué se sabe de su fallecimiento.

La muerte del DJ Kavinsky causó reacciones en Francia, donde autoridades lamentaron su fallecimiento.

La ministra de Cultura, Catherine Pégard, escribió un mensaje en su cuenta de X: "Con la repentina desaparición de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares. Desde la película 'Drive' hasta los JJ.OO. de París, el mundo entero vibró con Nightcall”.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron escribió en Facebook: “Kavinsky, siempre un motivo de orgullo para Francia”.

¿Quién era el DJ Kavinsky?

El nombre real del Dj Kavinsky era Vincent Belorgey y el próximo 31 de julio cumpliría 51 años.

Fue un pianista autodidacta que nació en las afueras de París.

Se lanzó como DJ a comienzos de los años 2000 como telonero de artistas como Daft Punk.

Nightcall fue su éxito mundial, que formó parte de la banda sonora de "Drive", el thriller de éxito de Nicolas Winding Refn, con Ryan Gosling.

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¿Qué se sabe de la muerte del DJ Kavinsky?

El DJ Kavinsky ue encontrado muerto en su domicilio la noche del martes 28 de julio 2026, de acuerdo con el diario Le Parisien.

Luego de que se diera a conocer la identificación del cuerpo, la fiscalía abrió "una investigación para determinar las causas de la muerte", pues en un inicio no se halló "nada sospechoso" en su casa.