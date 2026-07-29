Entretenimiento

Murió el DJ Kavinsky: ¿Qué se Sabe del Fallecimiento del Autor de ‘Nightcall’?

El DJ Kavinsky fue mundialmente famoso por su tema Nightcall, que interpretó en la clausura de los Juegos Olímpicos 2024

DJ Kavinsky se presenta durante evento en París el 21 de junio de 2018.DJ Kavinsky se presenta durante evento en París el 21 de junio de 2018. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El mundo de la música está de luto: falleció el DJ Kavinsky, autor de 'Nightcall'. Descubre qué se sabe sobre su inesperada muerte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+