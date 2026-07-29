Accidente en la México-Cuernavaca Hoy: ¿Qué Pasó con Tráiler Cargado con Ácido?

Un fuerte accidente se registró hoy 29 de julio 2026 en la carretera México-Cuernavaca, pues un tráiler cargado con ácido se vio involucrado en un percance que colapsó el tráfico en la autopista.

Imágenes captadas desde el dron de N+ muestran cómo quedó el tráiler accidentado en la México-Cuernavaca y la dimensión del percance.

El accidente provocó el cierre en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, como muestran imágenes del dron de N+.

¿Qué pasó en la México-Cuernavaca?

A las 2:44 horas la Guardia Nacional, división carreteras, informó que cerca del Kilómetro 69+700 de la autopista México-Cuernavaca se registró un accidente.

De acuerdo con los reportes que obtuvo N+, un tráiler cargado con ácido muriático volcó en la autopista hacia Cuernavaca.

El tráiler llevaba 10 mil litros de ácido muriático, que quedaron derramados en la carpeta asfáltica.

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Según autoridades, no hay lesionados y el conductor se dio a la fuga.

Como ruta alterna está la carretera Libre Morelos Tres Marías-Cuernavaca.

Debido a la volcadura, hay cierre total desde la zona de Tres Marías hacia Cuernavaca. En la zona conocida como La Pera los autos están completamente detenidos.

En la carretera se observa transporte de carga varado y debido a la carga del tráiler las autoridades trabajan con equipo de protección, pues podría resultar tóxico debido al químico del ácido muriático.