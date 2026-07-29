Accidentes

Accidente en la México-Cuernavaca Hoy: ¿Qué Pasó con Tráiler Cargado con Ácido?

Un accidente en las primeras horas de hoy 29 de julio 2026 colapsó el tráfico en la autopista México-Cuernavaca

Tráiler cargado con ácido volcado en la México-Cuernavaca el 29 de julio 2026.Tráiler cargado con ácido volcado en la México-Cuernavaca el 29 de julio 2026. Foto: N+

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Tráiler cargado con ácido volcó en la México-Cuernavaca, cerrando la autopista en ambos sentidos. Conoce las rutas alternas y el estado del tráfico.

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