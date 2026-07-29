¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México el 29 de Julio 2026

Si viajas en carretera hoy, es importante que sepas si hay bloqueos o afectaciones en las principales autopistas de México este 29 de julio de 2026. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y puedas planificar tu ruta.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Hoy 29 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

Autopista México-Cuernavaca

A las 7:01 horas, continúa el cierre total de circulación cerca del km. 069+700, por accidente vial.

A la 1:24 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 70, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de volcadura de tráiler cargado con ácido. Más tarde se informó que hay cierre a la circulación en ambos sentidos por atención del accidente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en la México-Cuernavaca? Cierre en Ambos Sentidos por Volcadura de Tráiler

Carretera Tehuacán-Puebla

Un accidente se registró en la carretera Tehuacán-Puebla, en la zona, peritos realizan las diligencias correspondientes.

Jalisco

A las 6:22 horas, cierre parcial de circulación cerca del km 092+500 de la carretera Guadalajara-Colima, con dirección a Guadalajara, a la altura de la localidad de Loma del Ocotillo.

Autopista Puente de Ixtla-Iguala

A la 1:35 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 9, en ambos sentidos, por atención de choque de frente entre tracto camión y camioneta.

Con información de N+

Rar