Tráfico vehicular

¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México el 29 de Julio 2026

Consulta aquí como están las principales carreteras de México hoy, 29 de Julio de 2026, para que tomes precauciones

Accidente en Autopista México-CuernavacaAccidente en Autopista México-Cuernavaca. Foto: X @@GN_Carreteras

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Atención conductores: cierre total en la México-Cuernavaca por volcadura de tráiler. Infórmate sobre más afectaciones en las autopistas de México hoy.

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