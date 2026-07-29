Secretaría Anticorrupción Revela que Falsificaron Documentos Oficiales para Extorsionar

¡Ten cuidado! La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que falsificaron documentos oficiales para extorsionar, en N+ te compartimos qué informaron.

En ese sentido, precisaron que hay documentos apócrifos que utilizan ilegalmente la identidad institucional de la dependencia para simular investigaciones administrativas y extorsionar a particulares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detenido es Imputado por Fraude y Falsificación de Documentos en Ciudad Juárez

De acuerdo con la institución, personas ajenas al Gobierno han elaborado documentos falsos en los que suplantan la identidad de la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez y del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, con el propósito de dar credibilidad a requerimientos que no tienen sustento legal.

¿Cómo operan los extorsionadores?

La Secretaría explicó que el esquema consiste en hacer llegar a las posibles víctimas documentos que aparentan ser oficiales.

En ellos se les informa sobre supuestas investigaciones o procedimientos administrativos en su contra, utilizando logotipos, membretes, nombres de funcionarios e incluso firmas falsificadas para hacer creer que el trámite es auténtico.

Después, quienes realizan el fraude solicitan depósitos, transferencias o algún otro beneficio económico con el argumento de detener el procedimiento, agilizarlo o evitar consecuencias legales.

Sin embargo, la dependencia resaltó que esos documentos son completamente falsos, no fueron emitidos por la institución y no corresponden a ningún procedimiento administrativo o de investigación.

Ante estos hechos, la Secretaría recordó que ninguno de sus procedimientos contempla el cobro de dinero para iniciar, suspender, acelerar o concluir investigaciones administrativas.

Por ello, advirtió que cualquier persona que reciba solicitudes de pago relacionadas con supuestos expedientes o investigaciones atribuidas a la dependencia debe desconfiar, ya que se trata de actos ajenos a la institución y sin respaldo legal.

Además, indicó que el fraude incluye la falsificación de la firma autógrafa de la secretaria Raquel Buenrostro, así como el uso indebido de nombres y cargos de servidores públicos para dar mayor apariencia de autenticidad.

La dependencia informó que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que se investiguen posibles delitos como la falsificación de documentos oficiales, la falsificación de firmas, la suplantación de identidad y otros ilícitos que pudieran derivarse de estos hechos.

Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llamó a la ciudadanía a no realizar depósitos, transferencias ni entregar recursos económicos derivados de documentos sospechosos.

También recomendó verificar cualquier comunicación atribuida a la dependencia únicamente mediante sus canales oficiales y reportar cualquier intento de fraude o extorsión a través del portal de denuncias del Gobierno de México, donde los reportes pueden presentarse de manera confidencial e incluso anónima.

FBPT