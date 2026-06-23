Detienen a Notario Público de Gómez Palacio por Presunta Falsificación de Documentos

La Fiscalía General del Estado de Durango, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila y con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan "N", notario público con residencia en Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente participó en la cancelación irregular de un gravamen hipotecario que pesaba sobre un inmueble, mediante el uso de documentación apócrifa y la suplantación de identidad de representantes legales.

Asimismo, se informó que enfrenta otro proceso penal por hechos distintos, en los que se le señala por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos.

Familias de internas son víctimas de presunto fraude en San Pedro, Coahuila

Al menos cinco familias de internas del Centro Penitenciario Femenil de San Pedro, Coahuila, fueron víctimas de un presunto fraude cometido por un hombre que se hizo pasar por abogado del penal. De acuerdo con los reportes, el sujeto contactó a los familiares y les solicitó el pago de una supuesta fianza de 3 mil 999 pesos, prometiendo la liberación de las mujeres tras su audiencia.

Noticia relacionada: Estafan a Familiares de Internas en Coahuila; Les Pedían Falsas Fianzas

Entre las afectadas se encontró una mujer originaria de Monclova, quien consiguió el dinero prestado con la esperanza de que su hija obtuviera su libertad. Sin embargo, posteriormente se confirmó que todo había sido un engaño, por lo que la afectada presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.