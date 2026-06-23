Detienen a Notario Público de Gómez Palacio por Presunta Falsificación de Documentos

Elementos de seguridad detuvieron a un notario público por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos.

Detienen a Notario Público de Gómez Palacio por Presunta Falsificación de DocumentosFoto: N+

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Impactante detención en La Laguna: Notario acusado de falsificar documentos y cancelar hipotecas ilegalmente. ¿Qué más se descubrirá en este caso?

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