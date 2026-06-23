Estafan a Familiares de Internas en Coahuila; Les Pedían Falsas Fianzas

Al menos cinco familias de internas del Centro Penitenciario Femenil de San Pedro, Coahuila, fueron presuntamente víctimas de un fraude por parte de un hombre que se hizo pasar por licenciado del penal.

El sujeto les exigía el pago de una supuesta fianza de 3 mil 999 pesos, con la promesa de que las mujeres serían liberadas al día siguiente de su audiencia.

Los hechos ocurrieron los días 11 y 12 de junio. De acuerdo con los testimonios, el hombre contactó a los familiares y les aseguró que, una vez realizado el depósito, las internas obtendrían su libertad.

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Entre los casos destaca el de una madre originaria de Monclova, quien pidió dinero prestado para reunir la cantidad, ya que por falta de recursos nunca había podido visitar a su hija en el penal.

La afectada señaló que se sintió devastada, pues incluso le informó a su hija que el viernes quedaría en libertad; sin embargo, todo resultó ser un engaño.

La mujer ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue al responsable. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en este tipo de fraudes y a verificar cualquier información directamente con las autoridades penitenciarias.

Fiscalía detiene a mujer acusada de presunto fraude en Saltillo

Una maestra de Saltillo fue detenida por su probable responsabilidad en diversos casos de fraude y abuso de confianza, luego de que se integraran denuncias en su contra ante la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con las investigaciones, la mujer identificada como Giselle "N" habría solicitado préstamos que posteriormente no fueron liquidados, además de ofrecer supuestos esquemas de inversión sin resultados.

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Las indagatorias también señalaron que presuntamente utilizó a prestanombres para gestionar créditos y financiamientos a nombre de terceros. Tras las denuncias, las autoridades realizaron labores de búsqueda y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.