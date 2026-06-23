Estafan a Familiares de Internas en Coahuila; Les Pedían Falsas Fianzas

Cinco familias denunciaron a un hombre que presuntamente se hizo pasar por licenciado del penal para cobrar falsas fianzas en San Pedro, Coahuila.

Estafan a Familiares de Internas en Coahuila; Les Pedían Falsas Fianzas.jpgFoto: N+

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¡Alerta en Coahuila! Familias de internas estafadas con falsas fianzas. Un hombre se hizo pasar por abogado y cobró 3,999 pesos prometiendo liberación. Denuncias ya en curso.

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