Detienen a Seis Personas por Presunto Homicidio al Oriente de Saltillo
Autoridades detuvieron a seis personas presuntamente implicadas en un homicidio en la colonia Zaragoza al oriente de Saltillo.
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Impactante detención en Saltillo: Seis hombres arrestados por un presunto homicidio en la colonia Zaragoza. ¿Qué llevó a este crimen? Descúbrelo.
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PorRedacción N+
Este martes, las autoridades informaron la detención de seis hombres presuntamente implicados en un homicidio, luego de que el pasado sábado fuera localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia en la coloniaZaragoza, al oriente de Saltillo.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron las órdenesdeaprehensión. De acuerdo con las indagatorias, Christian "N", de 25 años, quien fue detenido el lunes en la coloniaNuevaImagen, sería el principal responsable del crimen.
En el mismo caso también fueron detenidos Rogelio "N", de 37 años; Víctor "N", de 32; José "N", de 24; Juan "N", de 21, y Emmanuel "N", de 18 años. Las detenciones se llevaron a cabo en la coloniaHaciendasLasIsabeles.
Fiscalía detiene a tres presuntos responsables del asesinato de un contratista en Matamoros
La Fiscalía General del Estado informó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el homicidio de RafaelGutiérrez y la privación ilegal de la libertad de su hija, hechos ocurridos durante la madrugada del sábado en el ejido Hormiguero.
Las indagatorias señalaron que el cuerpo de RafaelGutiérrez fue localizado por familiares al interior de su domicilio con huellasdeviolencia y una lesión por arma de fuego. En el lugar no fue encontrada su hija, quien presuntamente fue obligada por varios sujetos a subir a una camioneta antes de huir.
La Fiscalía indicó que los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Además, informó que los operativos para localizar a la mujer continuaban, luego de que el vehículo utilizado por los presuntos responsables fuera encontrado abandonado cerca del ejidoEscuadrón201.