Detienen a Seis Personas por Presunto Homicidio al Oriente de Saltillo

Este martes, las autoridades informaron la detención de seis hombres presuntamente implicados en un homicidio, luego de que el pasado sábado fuera localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia en la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron las órdenes de aprehensión. De acuerdo con las indagatorias, Christian "N", de 25 años, quien fue detenido el lunes en la colonia Nueva Imagen, sería el principal responsable del crimen.

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En el mismo caso también fueron detenidos Rogelio "N", de 37 años; Víctor "N", de 32; José "N", de 24; Juan "N", de 21, y Emmanuel "N", de 18 años. Las detenciones se llevaron a cabo en la colonia Haciendas Las Isabeles.

Fiscalía detiene a tres presuntos responsables del asesinato de un contratista en Matamoros

La Fiscalía General del Estado informó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el homicidio de Rafael Gutiérrez y la privación ilegal de la libertad de su hija, hechos ocurridos durante la madrugada del sábado en el ejido Hormiguero.

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Las indagatorias señalaron que el cuerpo de Rafael Gutiérrez fue localizado por familiares al interior de su domicilio con huellas de violencia y una lesión por arma de fuego. En el lugar no fue encontrada su hija, quien presuntamente fue obligada por varios sujetos a subir a una camioneta antes de huir.

La Fiscalía indicó que los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Además, informó que los operativos para localizar a la mujer continuaban, luego de que el vehículo utilizado por los presuntos responsables fuera encontrado abandonado cerca del ejido Escuadrón 201.