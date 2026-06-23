Detienen a Seis Personas por Presunto Homicidio al Oriente de Saltillo

Autoridades detuvieron a seis personas presuntamente implicadas en un homicidio en la colonia Zaragoza al oriente de Saltillo.

Detienen a Seis Personas por Presunto Homicidio al Oriente de SaltilloFoto: N+

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Impactante detención en Saltillo: Seis hombres arrestados por un presunto homicidio en la colonia Zaragoza. ¿Qué llevó a este crimen? Descúbrelo.

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