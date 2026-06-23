Camioneta Vuelca Luego de Accidente al Oriente de Torreón

La noche de este 22 de junio se registró una fuerte volcadura de una camioneta en la intersección de la avenida Miguel Hidalgo y la calle Francisco I. Madero, en el oriente de Torreón.

En el accidente se vieron involucrados un vehículo conducido por José Ramón, y una camioneta manejada por Manuel de Jesús.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba sobre la avenida Miguel Hidalgo, mientras que el automóvil transitaba por la calle Francisco I. Madero. Al llegar a la intersección, ambas unidades colisionaron.

Los dos conductores aseguraron que tenían la luz verde del semáforo al momento del impacto. Elementos de la Cruz Roja brindaron atención a ambos conductores, quienes resultaron con lesiones leves.

Volcadura de tráiler en Nava moviliza a cuerpos de emergencia

El 11 de junio, un tráiler volcó luego de verse involucrado en un accidente sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 225+200, en el municipio de Nava.

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Según la versión del conductor de una camioneta, esta permanecía detenida a un costado de la carretera debido a una falla mecánica cuando fue impactada por el tráiler, cuyo operador perdió el control y terminó volcado. Elementos de seguridad y auxilio acudieron al sitio para atender la emergencia, mientras las autoridades realizaron el peritaje correspondiente.