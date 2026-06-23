Camioneta Vuelca Luego de Accidente al Oriente de Torreón

Una camioneta volcó luego de chocar contra un vehículo al oriente de Torreón.

Camioneta Vuelca Luego de Accidente al Oriente de TorreónFoto: N+

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Impactante accidente en Torreón: una camioneta volcó tras chocar en la intersección de Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero. Ambos conductores afirman tener luz verde. Descubre más detalles.

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