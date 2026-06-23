Motociclista Cae tras Enredarse con Cables en Torreón; Hay Dos Lesionados

Durante la mañana de este 22 de junio, un motociclista quedó lesionado luego de enredarse con unos cables de telecomunicaciones y caer sobre la avenida Bromo en la colonia Joyas del Oriente en Torreón.

Testigos comentaron que personal de Comisión Federal de Electricidad tiraron los cables al momento de podar un árbol. Esos cables quedaron en la vialidad y provocaron la caída del motociclista que sufrió algunas quemaduras en el cuello que le dejaron estos cables en la vialidad.

Luego del accidente, las dos personas que iban a bordo de la unidad fueron trasladados al Hospital General por paramédicos de la Cruz Roja. Agentes de peritos y vialidad quedaron a cargo del incidente.

Motociclista resulta lesionado tras ser atropellado en el centro de Torreón

Un motociclista resultó lesionado luego de que fuera atropellado por una camioneta sobre la avenida Carranza del centro de la ciudad de Torreón.

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Una camioneta, conducida por Julio Esteban "N" circulaba por la calle Ignacio Barrón, y al llegar a la avenida Carranza no respetó su semáforo y le cortó la circulación a una motocicleta conducida por Óscar López, quien quedó tendido en el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado que no quiso ser trasladado a un hospital, pues los involucrados llegaron a un arreglo. Agentes de peritos y vialidad tomaron conocimiento de los hechos.