Motociclista Cae tras Enredarse con Cables en Torreón; Hay Dos Lesionados

Un motociclista y su acompañante resultaron lesionado luego de enredarse con unos cables de telecomunicaciones en Torreón.

Motociclista Cae tras Enredarse con Cables en Torreón; Hay Dos LesionadosFoto: N+

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Impactante accidente en Torreón: motociclista y su acompañante lesionados tras enredarse con cables de telecomunicaciones. Descubre más sobre este incidente.

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