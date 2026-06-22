Fiscalía Investiga Muerte de Niña de 9 Años por Rickettsia en Gómez Palacio

Una niña de 9 años identificada como Luisa Hernández de 9 años murió la madrugada del domingo 21 de junio a causa de rickettsia, luego de presentar fiebre y malestar durante días en Gómez Palacio.

De acuerdo con el informe oficial, fue el miércoles 17 de junio cuando la menor le manifestó a su madre, Luisa Hernández, que se sentía mal y tenía fiebre. Ese día fue llevada a un consultorio particular donde le recetaron medicamento para fiebre e infección.

Noticia relacionada: Muere Menor por Rickettsia en Gómez Palacio

Al no presentar mejoría y con un cuadro febril más intenso, la madre trasladó a la niña a la clínica 46 del IMSS el sábado 20 de junio, ingresando alrededor de las 17:00 horas.

Pese a la atención médica, la menor de nueve años perdió la vida a las 00:20 horas del domingo 21 de junio.

Personal médico informó a los padres que la causa del deceso fue rickettsia asociada a picadura de garrapata. Por estos hechos, el agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

¿Cómo prevenir la rickettsia?

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la rickettsiosis abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias.

La rickettssia se transmite principalmente por garrapatas, piojos y pulgas por lo que si tienes mascotas en casa, es importante bañarlos y llevarlos al veterinario de forma periódica.

Entre los síntomas de la rickettsia incluye: dolor de cabeza, fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular, diarrea, dolor abdominal, vómito y náuseas.

Algunas de las medidas de prevención más efectivas son limpiar tu casa de forma periódica, fumigar tu vivienda cada seis meses, evitar apilar madera y revisar tu cama diariamente.