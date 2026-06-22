Fiscalía Investiga Muerte de Niña de 9 Años por Rickettsia en Gómez Palacio

Una niña de nueve años murió a causa de rickettsia en Gómez Palacio.

Fiscalía Investiga Muerte de Niña de 9 Años por Rickettsia en Gómez PalacioFoto: N+

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Tragedia en Gómez Palacio: una niña de 9 años fallece por rickettsia tras picadura de garrapata. Conoce más sobre esta enfermedad y cómo prevenirla.

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