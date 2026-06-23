Muere Interno de 91 Años al Interior de Centro Penitenciario Varonil de Saltillo

Un interno de 91 años murió al interior del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.

Muere Interno de 91 Años al Interior de Centro Penitenciario Varonil de SaltilloFoto: N+

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Impactante noticia: Muere interno de 91 años en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento. Descubre más sobre este caso.

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