Muere Interno de 91 Años al Interior de Centro Penitenciario Varonil de Saltillo

Un interno de 91 años identificado como Lucio Soto, falleció durante la madrugada de este domingo 21 de junio al interior del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del penal solicitó atención médica luego de que el adulto mayor presentaba complicaciones de salud dentro del área destinada a personas de la tercera edad. Sin embargo, al ser revisado, ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y ordenó las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar las causas del fallecimiento mediante los estudios de ley.

Muere interno tras riña en cefereso 18 de Ramos Arizpe

Una situación similar con un desenlace lamentable al interior de un centro penitenciario se registró el pasado 13 de noviembre, luego de que un interno de 34 años muriera en un hospital de Saltillo tras resultar herido durante una riña en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Ramos Arizpe. El hombre presentó múltiples lesiones por arma blanca en el tórax.

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El recluso, identificado como Fidel “N”, fue trasladado desde el penal al hospital alrededor de las 7:40 horas, donde ingresó sin signos vitales. Autoridades informaron que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.