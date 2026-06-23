Localizan a Menor Reportado como Desaparecido en Central Camionera de Torreón

Elementos de la Unidad Violeta localizaron a un menor reportado como desaparecido en la Central Camionera de Torreón.

Localizan a Menor Reportado como Desaparecido en Central Camionera de TorreónFoto: N+

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Niño de 13 años desaparecido en Torreón es encontrado sano y salvo en la central camionera. Elementos de la Unidad Violeta lo reunieron con su familia.

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