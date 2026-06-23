Localizan a Menor Reportado como Desaparecido en Central Camionera de Torreón

Elementos de la Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, ubicaron y resguardaron a un niño de 13 años que contaba con reporte de desaparición, luego de ser hallado en la central camionera de esta ciudad el pasado 20 de junio.

El menor había salido de su domicilio y fue detectado por los agentes durante recorridos de vigilancia y proximidad ciudadana en la terminal de autobuses.

Al confirmar que existía una alerta por su ausencia, los oficiales activaron de inmediato los protocolos de atención a menores para garantizar su seguridad física y emocional.

Tras verificar su identidad y condiciones, personal de la corporación contactó a sus padres, Nancy y Luis, para informarles sobre la localización de su hijo.

La madre comentó que el menor presuntamente había abandonado su casa debido a un problema relacionado con su rendimiento escolar.

Los padres se trasladaron a Torreón y, una vez acreditado el vínculo familiar, conforme a los lineamientos de protección a niñas, niños y adolescentes, el menor fue reunido con ellos.

La familia del niño agradeció la atención y el acompañamiento otorgado por los elementos municipales.

Resguardan a dos menores tras ser localizados solos en Torreón

Dos hermanos menores de edad fueron resguardados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) Municipal luego de ser localizados durante la madrugada del 19 de junio mientras se desplazaban en un monopatín por calles de la colonia Compresora, en Torreón, sin la compañía de un adulto.

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El hallazgo ocurrió después de que el sistema de videovigilancia del C2 detectó a los menores circulando por el sector. Elementos del Grupo Violeta acudieron al sitio, los trasladaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para garantizar su integridad y posteriormente los pusieron a disposición de la PRONNIF, que inició la valoración de su entorno familiar conforme a los protocolos de protección infantil.