Senado de Estados Unidos Confirma a Todd Blanche, Exabogado de Trump, como Fiscal General

Todd Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, fue confirmado este sábado como fiscal general de Estados Unidos luego de que los senadores republicanos desestimaran las preocupaciones de los demócratas respecto a una posible politización del Departamento de Justicia.

Blanche, quien ya se ha venido desempeñando como el principal responsable de la aplicación de la ley en EUA en calidad de fiscal general interino, representó a Trump como su abogado privado en diferentes juicios penales previo a entrar al gobierno.

El Senado, lo confirmó por 50 votos contra 49.

Blanche en sus redes indicó:

"Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia"

El presidente Donald Trump, considera a Blanche como una "estrella".