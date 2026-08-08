Internacional

Senado de Estados Unidos Confirma a Todd Blanche, Exabogado de Trump, como Fiscal General

Blanche quien ya venía desempeñándose como el responsable de la aplicación de la ley en EUA de manera interina, representó a Trump en varios juicios penales previo a entrar al gobierno

Todd Blanche fue confirmado por el Senado como fiscal general de Estados UnidosTodd Blanche fue confirmado por el Senado como fiscal general de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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