Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 8 de Agosto 2026

Si vas a viajar por carretera hoy sábado 8 de agosto de 2026, toma precauciones: algunas autopistas y carreteras de México presentan cierres parciales, reducción de carriles o congestión vehicular por accidentes y otras incidencias. Además, se prevén marchas y movilizaciones que podrían afectar la circulación en distintos puntos del país.

Los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) permiten conocer las principales afectaciones registradas en las vías, por lo que se recomienda revisar el estado de las carreteras antes de salir y considerar posibles retrasos en los tiempos de traslado.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a mantenerse informados mediante los canales oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, salir con anticipación y extremar precauciones en los tramos donde se reporten cierres, accidentes o alta carga vehicular.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

19:11 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 22, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

19:04 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Ent. Corral de Piedra - Ent. El Mangle, km 5. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque de frente y salida del camino). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

18:47 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 38, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado y contra muro central). En la zona se registra carga vehicular.

17:40 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 132, dirección Puebla. El accidente ha sido atendido.

17:25 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo por periodo vacacional. Maneja con precaución.

17:11 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

16:45 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 132, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

16:20 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

16:19 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 82, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

16:13 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Navojoa - Cd. Obregón, registra lluvia intensa. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

15:29 horas. Un automóvil volcó en los carriles centrales de Avenida Central, con dirección a la Ciudad de México, a la altura de Fiesta Latina, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

15:23 horas. Esta tarde se registró una volcadura sobre el Paso Express, con dirección al sur, a la altura de la salida hacia la avenida Vicente Guerrero.

14:21 horas. ESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Pera - Cuautla, km 4, dirección La Pera. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

14:20 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Continúa carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

13:02 horas. En Chiapas continua cierre parcial de circulación por accidente cerca del km. 024+300 de la carretera Catazajá - Rancho Nuevo (Ent. Ashupa) Laguna de Montebello, a la altura del poblado La Cascada, Mpio. Palenque, con dirección a Laguna de Montebello.

13:00 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Isla - Cosoleacaque, Plaza de Cobro Acayucan, dirección Cosoleacaque. Registra carga vehicular en ambos sentidos, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

12:50 horas. En Colima continua cierre parcial de circulación por accidente cerca del km. 061+500 de la carretera Colima-Manzanillo, a inmediaciones de la localidad de Cuyutlán, con dirección a Colima. Atienda indicación vial.

12:40 horas. En Nuevo León continua cierre parcial de circulación por accidente cerca del km. 180+800 de la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura del municipio General Bravo, con dirección a Monterrey. Atienda indicación vial.

12:37 horas. Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 178, dirección Acapulco. Se informa a las personas usuarias que en la Plaza de cobro Paso Morelos, se registra cierre a la circulación por atención del accidente.

El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de unidades siniestradas.

Dirección Cuernavaca, registra reducción de carriles.

𝗦𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿 𝘀𝘂𝘀 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗼, 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗷𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝘂𝗰𝗶ó𝗻 𝘆 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗹 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮.

11:57 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Cosoleacaque, km 180, dirección Cosoleacaque. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

11:25 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 55, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

11:24 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Córdoba - Veracruz, km 47, dirección Veracruz. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

11:05 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista La Tinaja - Isla, km 0, dirección La Tinaja. Registra carga vehicular por cierre a la circulación en el km 47, de la Autopista Córdoba - Veracruz, dirección Veracruz, debido a la atención de un accidente (choque por alcance múltiple).

10:01 horas. En Guerrero se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 178+000 de la carretera Cuernavaca - Chilpancingo con dirección a Cuernavaca. Atienda indicación vial.

09:58 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 053+000 de la carretera Teziutlán-Tlapacoyan con dirección a Tlapacoyan Ver. Atienda indicación vial.

09:52 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Gómez Palacio - Corralitos, km 45, dirección Gómez Palacio. Registra reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). Maneja con precaución.

09:16 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 55, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

09:00 horas. Autopista Isla - Cosoleacaque, km 180, dirección Cosoleacaque. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación por atención del accidente.

07:44 horas. ACTUALIZACIÓN. Autopista Isla - Cosoleacaque, km 180, dirección Cosoleacaque. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles por atención del accidente.

07:37 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

07:20 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

07:00 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 104, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

06:40 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra defensa metálica y volcadura de camioneta). Maneja con precaución.

06:20 horas. Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Paso Morelos. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles en ambos sentidos por atención de choque por alcance múltiple y contra cabina, entre un tracto camión y dos automóviles.

04:00 horas. En Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 187+000 de la autopista Libramiento Norte con dirección Puebla. Atienda indicación vial.

03:20 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 104, dirección Querétaro. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).