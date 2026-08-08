Movilidad

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 8 de Agosto 2026

Las autoridades exhortan a los automovilistas a mantenerse informados mediante los canales oficiales

Carreteras bloqueadas hoy 8 de agosto. Foto: CuartoscuroCarreteras bloqueadas hoy 8 de agosto. Foto: Cuartoscuro
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