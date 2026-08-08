Hallan Dos Muertos al Interior de Vivienda en San Matías Tlalancaleca, Puebla

Este sábado 8 de agosto de 2026 el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un domicilio en la localidad de El Rancho, perteneciente al municipio poblano de San Matías Tlalancaleca.

De acuerdo con los primeros reportes, en la vivienda ubicada en la calle Mariano Matamoros de la demarcación antes mencionada se encontraban los cuerpos con heridas de arma de fuego, y casquillos percutidos.

Encuentran dos personas muertas en vivienda de San Matías Tlalancaleca, Puebla

Dos cuerpos fueron localizados sin vida dentro de un domicilio ubicado en la localidad de El Rancho, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca en el estado de Puebla.

Fue al filo de las 04:00 horas de este sábado, cuando agentes de la Policía Municipal acudieron a la calle Mariano Matamoros tras recibir un reporte al número de emergencias por aparentes disparos.

Ahí los uniformados confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida, además de encontrar en el lugar de los hechos casquillos percutidos y un automóvil con aparente reporte de robo vigente.

Por lo anterior, cuerpos de seguridad acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó los peritajes y levantamiento de cuerpos.

Los cuerpos tenían heridas de arma de fuego. Foto: Alberto Tejeda

Vinculan a Rubén ‘N’ por intento de homicidio en Tehuacán, Puebla

La FGE Puebla logró la vinculación a proceso de Rubén 'N' por el intento de homicidio en agravio de un herrero ocurrido en el municipio de Tehuacán, el sujeto le prendió fuego dejándolo gravemente herido.

El pasado 2 de agosto el acusado ingresó a un establecimiento de herrería y balconería. De acuerdo a testigos, el hombre presuntamente le pidió prestada una carretilla, pero momentos después tomó una botella de plástico que contenía líquido flamable y se la arrojó directamente sobre el cuerpo.

En cuestión de segundos, Rubén 'N' habría sacado un encendedor tipo soplete con el cual prendió fuego al líquido que previamente había rociado sobre la víctima, ocasionándole severas quemaduras en el cuerpo.

Con información de Jorge Cea

GMAZ