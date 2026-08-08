Homicidios

Hallan Dos Muertos al Interior de Vivienda en San Matías Tlalancaleca, Puebla

Los cuerpos se encontraban con heridas de arma de fuego en un domicilio de la calle Mariano Matamoros en la localidad de El Rancho.

Homicidios Dos Muertos Hallados Vivienda El Rancho San Matías Tlalancaleca PueblaHallan Dos Muertos en Vivienda de San Matías Tlalancaleca, Puebla. Foto: N+

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Dos personas fueron halladas sin vida en una casa de El Rancho, Puebla, con heridas de arma de fuego. La zona está acordonada mientras se investigan los hechos.

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