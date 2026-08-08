Sociedad

Sheinbaum Busca Crear 400 Mil Nuevos Lugares en Preparatorias

El anuncio se realizó durante la inauguración de un nuevo plantel educativo en Texcoco

Sheinbaum Busca Crear 400 Mil Nuevos Lugares en Preparatorias. Foto: Gobierno de EdomexSheinbaum Busca Crear 400 Mil Nuevos Lugares en Preparatorias. Foto: Gobierno de Edomex
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