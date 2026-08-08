Sheinbaum Busca Crear 400 Mil Nuevos Lugares en Preparatorias

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ampliará de 200 mil a 400 mil la meta de nuevos espacios en preparatorias durante su sexenio, ante el incremento en la demanda de estudiantes que concluyen la secundaria.

Durante la inauguración de un plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) en Texcoco, Estado de México, explicó que la estrategia busca acercar las escuelas a los jóvenes para reducir los problemas de traslado que pueden dificultar la continuidad de sus estudios.

¿Qué contempla el Plan Integral Zona Oriente?

La ampliación de infraestructura educativa forma parte del Plan Integral Zona Oriente, implementado en 11 municipios del Estado de México con el acompañamiento de la gobernadora Delfina Gómez.

La estrategia contempla construir al menos una preparatoria y una universidad, ya sea Rosario Castellanos o Benito Juárez, en cada uno de los municipios participantes.

Además de las obras educativas, el plan incluye proyectos de infraestructura urbana como redes de agua potable, drenaje, plantas de tratamiento y repavimentación. Las autoridades estiman que estas acciones beneficiarán a cerca de 10 millones de habitantes de la región.

¿Cuántos planteles y estudiantes reciben becas?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que actualmente se han construido 20 nuevos planteles de educación media superior en el país, mientras que otros 30 se encuentran en proceso de construcción.

En cuanto a los programas sociales para estudiantes, la Beca Benito Juárez beneficia a más de 4.3 millones de alumnos de educación media superior.

La Beca Rita Cetina, por su parte, llega a 5.6 millones de estudiantes de secundaria. El programa también contempla apoyos para útiles escolares y uniformes destinados a casi 10 millones de alumnos de educación básica.

Con el incremento de la meta a 400 mil espacios, el gobierno federal pretende ampliar la oferta de bachillerato y facilitar que los jóvenes puedan continuar sus estudios sin que la distancia entre sus hogares y los planteles sea un obstáculo.