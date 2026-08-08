¿Cuándo es el Día Internacional del Gato? Estas son las 3 Fechas del Año

Los gatos son una de las mascotas más populares en los hogares de todo el mundo. Su comportamiento independiente, agilidad y relación con las personas los han convertido en animales de compañía muy queridos, además de tener una presencia constante en la cultura popular y las redes sociales.

Su popularidad también ha impulsado iniciativas para promover el cuidado responsable y el bienestar de los felinos. Por ello, durante el año existen distintas fechas dedicadas a estos animales, aunque no todas tienen el mismo origen ni el mismo propósito.

¿Cuándo es el Día Internacional del Gato?

El Día Internacional del Gato se celebra el 8 de agosto. Esta fecha fue impulsada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés), con el objetivo de generar conciencia sobre el bienestar y las necesidades de los gatos.

La fecha de agosto está relacionada con el periodo reproductivo de los felinos en el hemisferio norte. Sin embargo, no es la única jornada asociada con estos animales.

El 20 de febrero se relaciona con Socks, el gato que perteneció a la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton. Tras su muerte en 2009, esta fecha comenzó a utilizarse para homenajear a los felinos, aunque no corresponde a una celebración internacional oficial.

Por su parte, el 29 de octubre es conocido como el Día Nacional del Gato en Estados Unidos. Fue promovido por la especialista en mascotas Colleen Paige para fomentar la adopción responsable y generar conciencia sobre los gatos en situación de calle.

¿Cuáles son las características de los gatos?

Foto: N+

Los gatos son mamíferos carnívoros con capacidades físicas que les permiten saltar, trepar y desplazarse con precisión. Su flexibilidad, equilibrio y estructura corporal favorecen movimientos ágiles.

También cuentan con sentidos desarrollados. Los bigotes funcionan como órganos sensoriales que ayudan a detectar cambios en el entorno y calcular espacios. Su oído, además, puede percibir frecuencias que resultan difíciles de detectar para los seres humanos.

En cuanto a su comportamiento, los gatos suelen dormir durante buena parte del día y dedican varias horas al acicalamiento. Para comunicarse utilizan maullidos y otros sonidos, además de movimientos de las orejas, la cola y distintas posturas corporales.

¿En qué países se consume carne de gato?

Más de 40 gatos fueron reunidos con sus dueños tras el desmantelamiento de una red de robo de felinos en Vietnam. La policía rescató a unos 400 animales que, según Humane World for Animals Vietnam, estaban destinados a ser sacrificados para consumo humano en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: AFP

Aunque en gran parte del mundo los gatos son considerados animales de compañía, existen lugares donde su consumo ha sido documentado como una práctica minoritaria.

En Vietnam, organizaciones de protección animal han denunciado la comercialización y consumo de carne de gato, principalmente en determinados establecimientos y mercados. La práctica es mucho menos extendida que el consumo de otras carnes y no representa a la población vietnamita en general.

En China, también se han documentado casos de comercialización y consumo de carne de gato en algunas zonas, aunque se trata de una práctica minoritaria. Las autoridades locales y organizaciones de protección animal han impulsado medidas para combatir el comercio de animales destinados al consumo.

Estas prácticas han generado críticas de organizaciones defensoras de los animales y debates sobre bienestar animal, comercio y tradiciones alimentarias.